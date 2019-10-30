«Если в ход пошли истории о хакерах — жди беды»

Компания Microsoft рассказала о хакерских атаках на антидопинговые агентства разных стран. Взломщиков связывают с Россией. История допинговых нарушений в нашей стране снова стала актуальна после того, как данные Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA), были изменены. Каким образом чиновники WADA и западные СМИ связывают хакерские атаки, Московскую лабораторию и российский спорт — объяснил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Тема российского допинга и возможного отстранения наших спортсменов от международных турниров регулярно возникает в различных изданиях и на телеканалах многих стран. Поэтому информации о хакерской атаке на антидопинговые организации удивляться не стоит — подобные истории всегда предваряют большой скандал. В этот раз представители Microsoft с тревогой сообщают, что атаки были минимум на 16 национальных антидопинговых организаций. Ответственными, конечно, назначены русские хакеры — небезызвестная группа Fancy Bear, которая в 2016 году взломала антидопинговую базу WADA.

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Подробности минимальны — сообщается лишь, что некоторые атаки были удачными. И надо ж такое совпадение: хакеры активизировались именно сейчас, когда тема наказания нашей страны за очередные нарушения стала так актуальна.

Хотя, с точки зрения логики, сложно представить себе другой момент для такого рода атак.

Но если вы подумали, что я сейчас стараюсь как-то обелить действия тех, кто редактировал данные Московской лаборатории, то это не так.

Просто, скажем так, странные информационные поводы могут привести к неожиданным последствиям. Допинговые нарушения в России — тема рейтинговая, что говорить, поэтому разного рода обвинения в наш адрес предъявляют все кому не лень. Среди списка изданий «Би-би-си», The New York Times. На этом фоне ответная история о том, что нас в очередной раз оговорили, буквально лежит на поверхности. Пока она не используется. Видимо, наверху надеются, что обойдется, но шансов, мягко говоря, мало.

Если в ход пошли истории о хакерах — жди беды.





Но дело не только в хакерах и определенной подаче новостей, а в том, что после скандалов времен Родченкова, в мире спорта действует очень жесткий документ — так называемый стандарт соответствия. Вникать во все его нюансы сложно, но если перевести с языка чиновников на русский, то там четко прописано: тем, кто этот стандарт нарушит, грозят различные наказания. Отстранение от Олимпийских игр, например, или запрет на проведение в стране международных турниров. Да-да, я на Евро-2020 намекаю.

При этом в WADA не обязано доказывать, что российская сторона что-то нарушила. Это не уголовное право, и жесткая доказательная база обвинителям не нужна. Так что даже историю с русскими хакерами, которые атаковали антидопинговые агентства, спокойно могут принять во внимание, когда будут оглашать приговор. И в этой ситуации я искренне боюсь реакции российской стороны, если все закончится громкими словосочетаниями. «Политический заказ», «необоснованные претензии» — это одно, если же ответом будут крайние меры — другое.

Ходят слухи, что в случае жесткого вердикта WADA возможен отказ России от участия во всех турнирах, включая Олимпиаду, разрыв всех договоренностей и организация альтернативных состязаний.

Еще раз подчеркиваю, это только слухи, но подобный ответ на санкции WADA не выглядит таким уж фантастическим. Ведь если нас отодвинут от Олимпиады на несколько циклов, представить это объявлением войны будет нетрудно. Если добавить к этому заявлению материалы западных СМИ, которые не стесняются в выражениях, и стандартное утверждение, что у них там тоже все на допинге, то со стороны позиция будет выглядеть как надо.

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Поэтому я с тревогой жду ответов на два вопроса: насколько жестким будет наказание нашей страны за манипуляции с данными лаборатории и удастся ли после этого обойтись без «военных действий». Ожидается, что департамент расследований WADA представит свой доклад о Московской антидопинговой лаборатории до конца ноября. Вердикт по соответствию РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) кодексу международного антидопингового агентства должен быть вынесен до конца года.