Разведение войск восприняли неоднозначно

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал разведение войск в Донбассе ошибкой Владимира Зеленского. Процесс, по его словам, не приведет к миру. Разведение войск началось накануне в районе поселка Золотое Луганской области. Это необходимое требование для проведения встречи в «нормандском формате», которая должна приблизить стороны к выполнению минских соглашений. Александр Рассохин пообщался с жителями Украины и непризнанных республик и узнал, верят ли они, что в Донбасс приходит мир.

«Прекрасно», — так Владимир Зеленский отреагировал на новость о разведении сил у Золотого. Предполагается, после этого события процесс продолжится в Донецкой области в районе поселка Петровское. Считается, что это первые реальные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. Верят ли в это сами жители Украины?

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Война длится более пяти лет, поэтому сомнения есть, признается киевлянка Екатерина. Тем более что часть населения несогласна с действиями властей. Правда, сама она надеется, что мир в страну все же приходит: «Сейчас, по крайней мере, хоть что-то начали делать для того, чтобы восстановить мирную ситуацию. Прошлые пять лет, кроме переговоров, разговоров в ООН, никакие попытки не предпринимались. Но некоторые люди с националистическими взглядами боятся, что это капитуляция. Они против, чтобы украинские войска складывали оружие».

С начала октября на Украине проходят многотысячные акции «Нет капитуляции». Бойцы батальона «Азов» даже прибыли в Золотое и заявили, что останутся там и после разведения войск.

На прошлой неделе к ним приехал Владимир Зеленский. Разговор, правда, не задался, президент даже успел повздорить с одним из бойцов. Однако после власти заявили, что добровольцы вывезли оружие. Сами бойцы говорят, что технику перевезли на другие позиции в Золотом.

Зеленский находится под давлением националистов, и это может помешать миротворческому процессу, говорит историк и блогер из Луганска Юлий Федоровский: «Авторитет у господина Зеленского уж очень слабенький, особенно, когда он приказывает развести войска, в Золотое заходят какие-то вооруженные нацисты — он с ними сделать ничего не может, хотя лично к ним приезжает и ведет переговоры.

Если соглашения о разводе в Золотом сорвутся после предыдущих попыток, “нормандской встречи” не будет».

О разведении сил стороны договорились еще в 2016 году. За это время было множество попыток отвести вооружение, однако, каждый раз безрезультатно: Киев и непризнанные республики обвиняли друг друга в срыве процесса.

Кто может гарантировать, что это не произойдет и сейчас? Этим вопросом задается житель Донецка Андрей Лысенко. Сам он родился в Петровском, где должно произойти разведение войск, постоянно ездит к бойцам как волонтер, и те, по его словам, разделяют скептицизм: «Развод не вооруженных сил, а развод народа, который живет на линии фронта. Обещают, что все будет хорошо, все нормально, и в итоге ничего не происходит. Если даже и происходит какой-то отвод техники на какое-то расстояние, то эта техника через время возвращается».

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Впрочем, многие жители, с которыми удалось пообщаться “Ъ FM”, признают, что Зеленскому удается больше, чем его предшественнику Петру Порошенко. Помимо разведения войск, наконец-то подписана «формула Штайнмайера» — «дорожная карта» выполнения минских соглашений. А значит, мир в стране — это вопрос времени, настаивает киевлянин Руслан: «Сразу закончиться это не может. Естественно, будет продолжаться в таком вялотекущем режиме: стороны то пойдут на уступки, то опять начнут конфликтовать, потом опять на уступки и опять конфликт.

Я думаю, что пройдет не менее двух лет.

Соответственно, если мы говорим об остановке, мы говорим об инвестициях на Украину, о налаживании отношений с инвесторами, которые ждут окончания конфликта».

Сможет ли Владимир Зеленский выполнить свои предвыборные обещания и добиться мира в стране — вопрос открытый. Однако уже сейчас президент говорит о планах по восстановлению юго-востока Украины. Выступая накануне в Мариуполе он заявил, что при поддержке Всемирного банка Киев запускает Фонд международной поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.