Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится 29 октября в Минске. На предыдущем заседании сторонам не удалось согласовать новый график разведения сил в Донбассе. Речь идет о двух населенных пунктах — Золотое и Петровское. Это, в свою очередь, одно из условий будущей встречи «нормандской четверки», на которой еще в сентябре настаивали украинские власти. Обозреватель ИД “Ъ” Максим Юсин задумался, с какими основными трудностями сталкивается сейчас президент Украины Владимир Зеленский.

Для президента Украины Владимира Зеленского начинается самый тяжелый период с момента прихода к власти. Прошла эйфория первых месяцев, когда все складывалось как по заказу, и удача, казалось, сама плыла в руки: триумфальная победа на президентских, а затем и парламентских выборах, небывалый рейтинг, упорно державшийся на уровне 70%. Но все когда-нибудь кончается.

Подходит к концу и медовый месяц с электоратом, растянувшийся почти на полгода.

Популярность президента и его политики начала падать, и пусть пока ненамного, не критически, но это все равно тревожный сигнал. Главная проблема даже не в этом. Именно сейчас Владимир Зеленский столкнулся с двойным испытанием. Во-первых, до предела обострилось противостояние главы государства с радикальной частью общества, авангардом которой стали самопровозглашенные «ветераны» и «патриоты», приехавшие с оружием в город Золотое в Луганской области, где еще давно должно было произойти разведение войск. Но так и не произошло, потому что люди в камуфляже заняли позиции на передовой и уходить отказываются.

В конце прошлой недели Зеленский сам поехал на линию фронта, встретился с так называемыми ветеранами, на повышенных тонах побеседовал с ними, но особых результатов не добился. Люди в камуфляже остаются на передовой, разведение войск так и не началось. А значит, нет шансов провести в ближайшее время саммит в «нормандском формате», которого так добивался Зеленский, считая его первым шагом к примирению в Донбассе. Более того, лидер «Национального корпуса» и создатель полка «Азов» Андрей Билецкий — самая яркая фигура среди украинских националистов — фактически бросил вызов президенту, пообещав привести на линию фронта 10 тыс. бойцов в случае, если разведение войск все-таки попытаются осуществить.

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По сути, это угроза военного переворота со стороны нелегальных, альтернативных силовых структур. Если Зеленский подчинится ультиматуму радикалов, получается, что украинское государство утратило монополию на насилие, что любой человек, назвавший себя патриотом, может отныне диктовать президенту, как он должен действовать, какие международные обязательства выполнять, а какие — нет. С такой Украиной, скатывающейся к хаосу, анархии и безвластию, не смогут иметь дело не только Россия, но и западные партнеры Киева.

Чтобы навести порядок, поставить радикалов на место, Зеленский должен иметь возможность хоть на кого-то опереться.

Но именно этой возможности у него, похоже, сегодня нет. Главный силовик страны — министр внутренних дел Арсен Аваков — считается покровителем и спонсором Билецкого. А в собственной команде президента сегодня разброд и шатания — это вторая из основных проблем, с которыми столкнулся глава государства.

Фракцию «Слуги народа», которая, казалось, безоговорочно контролирует парламент, раздирают междоусобные склоки. Ее представители публично обвиняют друг друга в получении взяток и вместо работы в сессионном зале проходят испытания на детекторе лжи. За этим в режиме реального времени наблюдает вся страна. Премьер Алексей Гончарук совершает ошибку за ошибкой и столь стремительно притягивает к себе негатив, что уже воспринимается многими как токсичная фигура. Хуже репутация только у министра экономики Тимофея Милованова, который публично признался, что не читает книги, и его олигарх Игорь Коломойский во всеуслышание назвал «дебилом».

Коломойский, еще недавно считавшийся чуть ли не крестным отцом Зеленского в политике, сегодня начал игру против как минимум части его команды. Депутатов Рады, ориентирующихся на олигарха, а их несколько десятков, называют главными потенциальными кандидатами на выход из фракции «Слуги народа», что может автоматически лишить ее парламентского большинства.

В общем, эйфория для Владимира Зеленского закончилась, начались тяжелые президентские будни и фактически боевое крещение в суровой, беспощадной украинской политике, которая умеет перемалывать даже самых закаленных бойцов.