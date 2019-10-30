Конгрессмены призвали госсекретаря США продлить СНВ-3

Председатель международного комитета Палаты представителей США Элиот Энгел и член этого комитета Роберт Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. В письме они также выразили обеспокоенность действиями президента США по этому вопросу.

«Мы призываем администрацию приложить все усилия для продления нового договора о СНВ, что гарантирует сохранение стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Россией»,— говорится в письме законодателей. Они отметили, что тревогу также вызывает отсутствие утвержденного Сенатом руководства, отвечающего за переговоры по «ядерным» вопросам, поскольку «в ближайшем будущем… Соединенные Штаты потеряют ключевое представление о российском ядерном арсенале».

«Мы хотим тесно сотрудничать с вами, чтобы продлить действие нового Договора СНВ и обеспечить соблюдение строгих, поддающихся проверке ограничений в отношении ядерных сил России»,— заявили в своем письме господа Энгел и Менендес.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году. Россия и США до 2018 года должны были сократить свои ядерные арсеналы. Россия предлагает продлить действие документа на пять лет, в США пока не дали ответа на инициативу. По мнению президента России Владимира Путина, если действие СНВ-3 не продлят, то не будет ограничений для гонки вооружений. За продление договора выступает ООН.

Почему — читайте в интервью “Ъ” заместителя генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.