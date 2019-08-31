Правительство продлит программу расселения ветхого и аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал продлить программу расселения ветхого и аварийного жилья в России. «Естественно, та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять»,— заявил господин Медведев на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Бабушкин сказал премьер-министру, что в регионе «остро стоит проблема ветхого и аварийного жилья». Врио губернатора добавил, что местные власти намерены обращаться к правительству за помощью в этом вопросе.

«Давайте обсудим конкретные направления того, в чем можно было бы поддержку обеспечить Астраханской области и по тематике, связанной с аварийным жильем. Здесь есть определенная очередность, давайте посмотрим, как поступить лучше»,— ответил на это премьер-министр.

В марте 2019 года премьер-министр подписал два документа о расселении аварийного жилья. Эти документы определяют порядок реализации региональных программ переселения людей, а также порядок оказания федеральной поддержки. По оценке правительства, за шесть лет требуется расселить 530 тыс. человек и построить 9 млн кв. м. жилья.

К 2025 году в рамках нацпроекта Минстрой планирует совместно с регионами потратить на ликвидацию ветхих домов 471 млрд руб. Кроме того, планируется расселить столько же аварийного жилья, сколько было ликвидировано за последние четыре года — 11,2 млн кв. м.