Депутаты защитили геном

Госдума законодательно приравняла генетическую информацию о человеке к персональным данным в части ее защиты: соответствующие поправки приняты во вторник в первом чтении. При этом ряд депутатов считает, что ответственность за обработку такой информации без согласия человека должна быть выше, чем в случае, когда речь идет, например, об адресах или телефонах россиян.

Принятые во вторник в первом чтении поправки к закону «О персональных данных» были внесены в Госдуму правительством. «Законопроект устранит законодательный пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала и отражающей генетически значимые сведения о нем — данные о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к лекарствам и аллергенам, другие индивидуальные характеристики,— заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.— В современном мире такая информация представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, использующих ее для анализа привычек и интересов своих клиентов, но и для разного рода мошенников.

В нынешнем виде ФЗ "О персональных данных" позволяет по умолчанию, без ведома и учета волеизъявления человека, осуществлять бесконтрольный сбор и передачу его генетических данных».

Эксперты ранее заявляли, что генетические данные могут стать источником информации о личности, которая в дальнейшем может быть использована для дискриминации. Например, с помощью генетического теста можно узнать, к какой этнической группе принадлежат предки человека. Кроме того, ДНК-экспертиза может показать, к каким генетическим заболеваниям предрасположен человек. Такая информация может быть потенциально интересна страховщикам, которые в зависимости от предрасположенности увеличивали бы цену на свои продукты.

Закон о персональных данных был принят в 2006 году. Под защиту попали фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, телефонный номер, профессия и отпечатки пальцев. Все эти данные нельзя обрабатывать без согласия человека. Тогда специалисты еще не умели определять геном человека так быстро и дешево, как это делается сейчас. Теперь же ДНК-тест по простоте не уступает любому другому анализу. «В разных участках нашего генома хранится разная информация: где-то медицинская, где-то немедицинская, где-то просто бессмысленная информация,— пояснил “Ъ” гендиректор компании Genotek Валерий Ильинский.— Эти данные могут иметь разную ценность. Например, информация медицинская составляет медицинскую тайну. Информация о происхождении человека или вообще случайный набор маркеров, идентифицирующих человека, является персональными данными. Проблема текущего закона — в том, что там не указаны очевидным образом данные, полученные из ДНК-тестов. Хотя по смыслу закона такие данные являются персональными. Включить туда генетические данные полезно, чтобы исключить двойную трактовку».

Роспотребнадзор взялся за разработку законопроекта о защите генетической информации больше года назад. До этого, в октябре 2017 года, президент России Владимир Путин сообщил, что западные эксперты собирают биологический материал о жителях России, проживающих в разных географических точках и принадлежащих к разным этносам. Это заявление он сделал на заседании президентского Совета по правам человека в Кремле.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, отметила: «Когда каждый из нас сдает биологический материал для той или иной предполагаемой нами цели, но нет никаких заградительных условий для того, чтобы любая лаборатория не использовала бы его для иных целей. Именно поэтому мы считаем необходимым отнести данные о геноме человека к персональным данным».

Депутаты высказались за то, чтобы усилить ответственность за обработку генетической информации без согласия человека. Сейчас за нарушение закона о персональных данных предусмотрена максимальная ответственность для юридических лиц — штраф в размере 75 тыс. руб. «За утечку такого рода информации должна быть возможность в том числе и уголовного наказания. Потому что это очень тонкий и чувствительный вопрос. Утечка такой информации может нанести человеку большой вред»,— сказал “Ъ” депутат фракции КПРФ Алексей Куринный. При этом он отметил, что пока «банков данных с такой информацией в большом количестве не сформировано, но потенциальная угроза есть». Ирина Яровая («Единая Россия») также высказалась о необходимости «принять комплексные меры по изменению уровня ответственности».

Ксения Веретенникова