Суд взыскал с Rambler Group 1,5 млн руб. за пиратский показ матчей чемпионата Италии по футболу

Мосгорсуд постановил взыскать с Rambler Group 1,5 млн руб. по иску компании «Телеспорт» о защите авторских прав. Требования удовлетворены частично — истец требовал компенсацию в размере 235 млн руб. в связи с размещением и распространением Rambler Group видеозаписей фрагментов матчей чемпионата Италии по футболу (серии А).

«Суд постановил взыскать с ООО "Рамблер Групп" в пользу АО "Телеспорт групп" компенсацию в размере 1 млн 410 тыс. руб., расходы по уплате госпошлины в размере 21 250 руб., расходы на оплату услуг нотариуса в размере 135 580 руб.»,— сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Также суд обязал Rambler Group «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения программ, посвященных матчам серии А, ранее размещенных на сайте championat.com (входит в Rambler Group.— “Ъ”)».

Напомним, в этом году Rambler обзавелся правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) и уже подал шесть исков в связи с пиратскими трансляциями. В сентябре Rambler Group договорилась с ирландским спортивным вещателем Setanta Sports, работающим на рынке Украины и СНГ, о совместной борьбе с пиратством. Из-за нелегальных трансляций Rambler может терять до 50% потенциальной выручки от показа в России АПЛ.

О борьбе с пиратством — в публикации “Ъ” «Rambler посостязается с пиратами».