Rambler посостязается с пиратами

Rambler Group договорилась с ирландским спортивным вещателем Setanta Sports, работающим на рынке Украины и СНГ, о совместной борьбе с пиратством. Из-за нелегальных трансляций Rambler может терять около 50% потенциальной выручки от показа в России английской премьер-лиги (АПЛ). Одновременно интернет-компания сама столкнулась с претензиями со стороны владельца прав на показ в России чемпионата Италии по футболу — компании «Телеспорт».

Rambler Group подписала меморандум о сотрудничестве с ирландской Setanta Sports, сообщили “Ъ” в Rambler Group. Компании планируют совместно бороться с онлайн-пиратством в России, а также на Украине и в СНГ, где вещают телеканалы Setanta Sports. Rambler вышел на рынок спортивных трансляций в 2019 году, купив эксклюзивные права на трансляцию АПЛ в России на два сезона. По данным источников “Ъ”, Rambler мог заплатить за права €7 млн. Игры транслирует принадлежащий Rambler сервис Okko Sport. У него пока нередки технические сбои, один из последних — 22 сентября во время трансляции матча между «Челси» и «Ливерпулем». Помимо этого Rambler столкнулся с большим количеством пиратских трансляций: источник, знакомый с ситуацией, оценивает потери от пиратских ссылок до 50% от потенциальной выручки.

В начале сезона АПЛ в августе незаконной ретрансляцией каждого матча занимались более 50 сайтов, сейчас — около 10, уточняет представитель Rambler. По его словам, компания уже подала около 40 исков к таким ресурсам в Мосгорсуд. Среди ответчиков — Mail.ru Group, иск к которой подан 26 августа. В Rambler считают, что социальная сеть «Одноклассники» недостаточно быстро отреагировала на просьбу заблокировать пиратскую трансляцию. В «Одноклассниках» указывают, что на момент уведомления от Роскомнадзора контент уже был заблокирован.

Сам Rambler в июле, августе и сентябре стал ответчиком по трем искам о нарушении прав на спортивные трансляции от компании «Телеспорт». Как уточнили ТАСС в суде, претензии связаны с распространением фрагментов матчей чемпионата Италии по футболу на «Чемпионат.com». Истец просит прекратить распространение роликов и взыскать с Rambler компенсацию в 235 млн руб. за 47 случаев нарушений. «Телеспорт» отправил «Чемпионат.com» запрос на удаление контента, но удалили только его часть, пояснил “Ъ” генеральный продюсер «Телеспорта» Илья Рустамов. «Мы не признаем нарушение и возражаем против позиции истца»,— заявили в Rambler.

Борется с пиратским контентом и «Яндекс», владеющий правами на показ в России Национальной хоккейной лиги и Футбольной национальной лиги. В рамках антипиратского меморандума компания создала реестр ссылок с предположительно нелегальным контентом, напомнил ее представитель.

В зависимости от интереса к контенту пиратам отходит от 30% до 50% выручки от спортивных трансляций, подтверждает Илья Рустамов. Удалить контент не всегда просто. «Если отправите запрос в YouTube через форму на сайте и попадете на выходные, то можно прождать и больше 24 часов. Но у YouTube в отличие от локальных коллег есть технологии, помогающие бороться с пиратством»,— поясняет он. Пиратские трансляции в большинстве социальных сетей блокируются за считаные минуты, сложнее договориться с сервисами, которые используют технологии Р2Р, отмечает представитель «Матч ТВ». «В законодательстве прописаны 24 часа на блокировку контента, но на практике запросы правообладателей мы обрабатываем гораздо быстрее»,— утверждает директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live «Одноклассников» Марина Краснова.

Валерия Лебедева