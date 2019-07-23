Пенсия — дело добровольное

В полностью добровольной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна прийти на смену обязательному пенсионному страхованию (ОПС), гражданин сам должен будет установить, какую ставку отчислений он хочет направлять в ИПК. Эта ставка должна быть указана в согласии гражданина на включение его в реестр ИПК. Однако если властям не удастся убедить граждан в том, что ИПК для них выгодно, немногие работники захотят вступить в новую систему, предпочтя ей иные инструменты накопления.

В полностью добровольной системе ИПК входящий в нее работник будет самостоятельно устанавливать размер взносов, рассказали “Ъ” три человека, знакомые с разработкой новой пенсионной парадигмы, которая должна прийти на смену ОПС. То есть гражданин, пожелавший копить на пенсию в рамках ИПК, выберет либо фиксированную ставку, либо предполагавшуюся ранее как основную модель повышения отчислений с 0% до 6% по 1 процентному пункту в год. Как ранее рассказывали несколько источников “Ъ”, после совещания «на самом высоком уровне» в последней декаде мая решено было перейти к полностью добровольному включению в систему ИПК всех работников. Система ИПК будет добровольная, подтвердил “Ъ” на полях ПМЭФ-2019 первый вице-премьер Антон Силуанов. В середине июня об этом написали «Известия».

Согласно версии законопроекта, с которой ранее ознакомился “Ъ” (см. номер от 24 апреля), участником новой системы является «физическое лицо, зарегистрированное в реестре участников ИПК». Собеседник “Ъ” указывает, что данная норма осталась в законопроекте. По его словам, изменения коснулись именно порядка регистрации граждан в реестре. «Полностью добровольная история включает письменное согласие гражданина на то, чтобы работодатель или НПФ, в котором гражданин уже копит на пенсию, зарегистрировал его в реестре ИПК. И в этом поручении будущий участник новой системы должен указать фонд (если он его выбрал) и обязательно ставку взносов»,— утверждает источник. Согласно законопроекту, в реестре ИПК присутствует обязательное поле — «сведения о ставке пенсионных взносов на ИПК». «В силу закона у гражданина есть возможность как указать свое значение для доли выплачиваемых взносов, в том числе и с цифрой после запятой, так и выбрать базовую схему (ежегодное повышение отчислений с 0% до 6%.— “Ъ”)»,— утверждает собеседник “Ъ”.

В случае принятия системы ИПК история с ОПС после переходного периода в несколько лет закрывается, говорили ранее несколько источников “Ъ”. Это положение сохраняется, подтвердил в понедельник собеседник “Ъ”. «Регулироваться аккумулированные НПФ средства будут как резервы. Будет исключено двойное регулирование (по накоплениям и резервам.— “Ъ”), которое есть сейчас»,— поясняет он. По его словам, вопрос о том, что делать с клиентами частных фондов, которые не определились, что делать с их пенсионными накоплениями, дискуссионный. «Определившиеся смогут передать свои пенсионные накопления под управление государственному агенту или, возможно, конвертировать в баллы либо остаться в НПФ, конвертировав накопления в резервы по ИПК. Что будет по умолчанию — это может стать предметом общественной дискуссии»,— утверждает собеседник “Ъ”. Но, по его словам, в случае, если по умолчанию будет выбран вариант конвертации средств в ИПК в НПФ, то без осознанного волеизъявления ставка взносов будет 0%.

«Выбор подачи согласия на внесение в реестр ИПК через работодателя, безусловно, удобный для гражданина»,— считает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Однако, по ее словам, в начале переходного периода граждане, которым есть что откладывать, займут выжидательную позицию, и если им за это время не будет доказана выгода от участия в новой системе, то, скорее всего, они воспользуются для пенсионных сбережений другими способами. «Мы наблюдаем взрывной рост брокерских счетов и средств на них, а также других методов самостоятельного инвестирования денег, которые при общем недоверии к сформированной системе будущего пенсионного обеспечения для работников, способных к накоплениям и заботящихся о жизни на пенсии, будут им более интересны, чем ИПК»,— полагает эксперт.

Илья Усов