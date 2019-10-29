Аукцион губернаторской щедрости

Губернатор Смоленской области Алексей Островский решил продать свою официальную резиденцию, а вырученные средства направить на решение проблем больниц области. Ранее свои резиденции выставляли на продажу или сдавали в аренду главы Владимирской области и Бурятии.

Официальную резиденцию губернатора Смоленской области в деревне Гнездово планируется приватизировать и продать примерно за 125 млн руб., сообщила пресс-служба главы региона. Кроме того, Алексей Островский планирует наконец продать Lexus LX 570, подаренный ему в 2018 году областным фондом поддержки предпринимательства (стоимость автомобиля около 6 млн руб.), и вырученные средства направить на обустройство районных больниц и приобретение жилья для их персонала. Эта информация содержится в проекте закона о плане приватизации городского имущества города Смоленска до 2021 года, который внесен в региональный парламент. Отметим, бюджет Смоленской области на 2019 год составляет 40,6 млрд руб. Смоленская область — дотационный регион России, трансферт из федерального бюджета в 2019 году бюджету области составил около 3,3 млрд руб.

Похожее решение имущественного характера в январе этого года принял губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он решил сдавать в аренду свою резиденцию за 106 тыс. руб. в сутки. Главный редактор портала «ПроВладимир» Дмитрий Резников посетил эту резиденцию и поделился впечатлениями в интервью «Ъ FM». По его словам, в резиденции всего лишь четыре номера: два экономкласса на первом этаже, а также люкс и полулюкс на втором. Комментарий пресс-службы губернатора региона о том, насколько успешно сдается резиденция, на момент публикации материала получить не удалось.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов (избран в 2017 году) также решил отказаться от проживания в губернаторской резиденции в Сотниково, которой раньше пользовался его предшественник Вячеслав Наговицын. Строение фигурировало в скандальной истории с нецелевым расходованием средств на его строительство.

Планировалось, что в комплексе зданий в Сотниково будут размещаться делегации и должностные лица, но позднее в него заселилась семья экс-главы республики.

По словам заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике Ирины Доржиевой, сегодня резиденция используется как гостиница, в которой проживают гости региона, преимущественно иностранцы. Сам Алексей Цыденов живет в собственном доме, приобретенном за счет ипотечного займа.

По мнению директора центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, любой шаг, который может принести губернатору очки в глазах населения, идет в плюс при оценке со стороны федерального руководства. Господин Салин отмечает также сформировавшийся в России «запрос на популизм» — с точки зрения эксперта, отвечать на него губернаторам было бы легче, если бы они, например, «провели опрос, куда направить вырученные средства — на закупку медицинского оборудования, на помощь многодетной семье и так далее».

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Людмила Сергеева