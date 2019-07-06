Вверх кармашками-2019 Как за год изменились доходы и имущество глав регионов

В июне завершилось обнародование деклараций о доходах руководителей регионов за 2018 год. Кто-то увеличил свой доход на одну копейку, а у кого-то несовершеннолетний ребенок заработал более 1 млн руб.

Предыдущие отчеты см. в материалах “Ъ” от 15 июня 2009 года, 24 мая 2010 года, 23 мая 2011 года, 3 июня 2013 года, 9 июня 2014 года, 15 июня 2015 года, 13 июня 2016 года, 24 июня 2017 года и 16 июня 2018 года.

Общими усилиями

За прошедший год в России сменилось 24 главы регионов, что стало рекордом за последние годы. С 2015-го, когда совместными усилиями губернаторы заработали в сумме лишь 593,3 млн руб., их общий доход неизменно рос и к 2018 году достиг 1,3 млрд руб.

Первая десятка рейтинга самых зарабатывающих нарастила доход в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. При этом в топ-10 попало сразу шесть новичков, чего за время наших исследований раньше не случалось.

Самые зарабатывающие

Первое место по доходам занял врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер — 234,1 млн руб. Эта сумма является крупнейшей у победителя рейтинга с 2014 года (тогда экс-глава Тульской области Владимир Груздев задекларировал 1,1 млрд руб.). Всю задекларированную сумму господин Паслер заработал на посту главы энергетической компании ПАО «Т Плюс», откуда он перешел на губернаторский пост в марте 2019 года.

Больше всех заработал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер — 234,1 млн руб. Правда, такой доход ему принесла работа в энергетической компании ПАО «Т Плюс», которую он покинул в марте 2019 в связи с новым назначением Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Второе место занял врио главы Липецкой области Игорь Артамонов — 195,8 млн руб.,— пришедший на пост в октябре 2018 года. Из этих денег в администрации области он заработал лишь 697 тыс. руб., а остальные 195,1 млн руб.— на предыдущем месте работы, в ПАО «Сбербанк», от вкладов в банках и реализации ценных бумаг.

Третье место второй год подряд занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев, задекларировавший 95,8 млн руб. Интересно, что господин Воробьев увеличил свой доход почти на столько же (42,6 млн руб.), на сколько снизил его годом ранее. Это позволило ему попасть на третье место в рейтинге самых разбогатевших. Глава региона также указал доход несовершеннолетнего ребенка в размере 1,3 млн руб.

Самые зарабатывающие Главы регионов Годовой доход (млн руб.) Паслер Денис (Оренбургская область) 234,1 Артамонов Игорь (Липецкая область) 195,8 Воробьев Андрей (Московская область) 95,8 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 89,8 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 70,3 Артюхов Дмитрий (ЯНАО) 64,9 Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 33,7 Орлов Василий (Амурская область) 31,6 Кожемяко Олег (Приморский край) 22,2 Усс Александр (Красноярский край) 22 открыть таблицу в новом окне

На четвертом месте — врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, заработавший 89,8 млн руб. Пятерку замыкает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — 70,3 млн руб. За год он нарастил доход на 69,4 млн руб., возглавив рейтинг самых разбогатевших. Основную часть заработка принесла господину Цивилеву продажа акций.

Десятку рейтинга самых высокооплачиваемых замыкает прошлогодний лидер и самый обедневший в 2018 году губернатор — глава Красноярского края Александр Усс. Он потерял в доходах 199,7 млн руб., и его заработок составил 22 млн руб.

Самые обедневшие Главы регионов Уменьшение годового дохода (млн руб.) Усс Александр (Красноярский край) 199,7 Жвачкин Сергей (Томская область) 29,7 Бречалов Александр (Удмуртия) 29,5 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 20,3 Никитин Глеб (Нижегородская область) 11,1 Никитин Андрей (Новгородская область) 9,8 Кара-оол Шолбан (Тыва) 9,4 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 7,4 Цыбульский Александр (Ненецкий АО) 6,1 Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 4,0 открыть таблицу в новом окне

Самые низкие доходы

Глава Хакасии Валентин Коновалов указал один из самых низких доходов за всю историю декларационных кампаний. Меньше его заработка 607,4 тыс. руб. получил в 2009 году только экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов (150 тыс. руб.).

Глава Хакасии Валентин Коновалов заработал одну из самых низких сумм за всю историю декларационных кампаний — 607,4 тыс. руб. Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Второе место занял врио главы Калмыкии Бату Хасиков с доходом 1,1 млн руб. Тройку замыкает Станислав Воскресенский (Ивановская область) с доходом 1,3 млн руб. Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), который в последние годы декларировал самые низкие доходы среди всех губернаторов, занял теперь пятое место (1,6 млн руб.). В остальном в рейтинге остались те же лица, за исключением впервые попавшего в него главы Владимирской области Владимира Сипягина с доходом 2,1 млн руб.

Самые низкие доходы Главы регионов Годовой доход (млн руб.) Коновалов Валентин (Хакасия) 0,6 Хасиков Бату (Калмыкия) 1,1 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 1,3 Кумпилов Мурат (Адыгея) 1,50 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесия) 1,6 Ведерников Михаил (Псковская область) 2 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 2 Сипягин Владимир (Владимирская область) 2,1 Васильев Игорь (Кировская область) 2,2 Ситников Сергей (Костромская область) 2,2 открыть таблицу в новом окне

Иные доходы

Иные доходы в декларациях указали Олег Кувшинников (Вологодская область) и Максим Решетников (Пермский край). Михаил Игнатьев (Чувашия) помимо иного дохода указал компенсацию за неиспользованный отдых. Доходы от продажи имущества указали Андрей Чибис (Мурманская область) и Антон Алиханов (Калининградская область). Последний в том числе указал заработок от использования недвижимого имущества. Доход, полученный от сдачи квартиры в аренду, выделил Артур Парфенчиков (Карелия). Вклады в банках и иных кредитных организациях принесли заработок Владимиру Илюхину (Камчатский край) и Александру Гусеву (Воронежская область), последний также добавил пенсию и доход по предыдущему месту работы главой городского округа город Воронеж. Пенсию в качестве дохода указала и Наталья Комарова (ХМАО). Доход, полученный от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, указал Андрей Никитин (Новгородская область).

Самые богатые супруги

Первые два места рейтинга самых богатых супругов сохранили за собой жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз (1,2 млрд руб.) и жена президента Татарстана Гульсина Минниханова (154,9 млн руб.). Обе немного увеличили доходы по сравнению с 2017 годом.

Жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз сохранила первое место в списке, увеличив свой доход почти на 260 млн руб. Фото: bryansku.ru

С пятого на третье место поднялась супруга губернатора Ростовской области Ольга Голубева с заработком 49,3 млн руб. Четвертое место заняла супруга главы Якутии Людмила Николаева, впервые попавшая в рейтинг с доходом 39,5 млн руб. Следующие три места занимают супруги, заработавшие меньше своих мужей. Это жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева (27,2 млн руб.), супруга главы Красноярского края Людмила Усс (18,9 млн руб.) и жена врио губернатора Липецкой области Наталья Артамонова (17,1 млн руб.). В остальном состав участников рейтинга за год не изменился.

Самые богатые супруги Годовой доход супруги (млн руб.) Ольга Богомаз (супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза) 1226,8 Гульсина Минниханова (супруга главы Татарстана Рустама Минниханова) 154,9 Ольга Голубева (супруга губернатора Ростовской области Василия Голубева) 49,3 Людмила Николаева (супруга губернатора Якутии Айсена Николаева) 39,5 Анна Цивилева (супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева) 27,2 Людмила Усс (супруга главы Красноярского края Александра Усса) 18,9 Наталья Артамонова (супруга губернатора Липецкой области Игоря Артамонова) 17,1 Ирина Дрозденко (супруга губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко) 14,7 Ольга Дюмина (супруга губернатора Тульской области Алексея Дюмина) 13,9 Елена Аксенова (супруга губернатора Республики Крым Сергея Аксенова) 13 открыть таблицу в новом окне

Супруга главы Чечни Медни Кадырова указала точно такой же доход, как годом ранее (ровно 60 тыс. руб.). Супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева указала иной доход в размере 5,9 руб. На одну копейку (до 18 коп.) увеличила доход супруга губернатора Орловской области Валерия Клычкова. Жена губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, как и в прошлом году, заработала 4 коп.

Крупнейшие владельцы недвижимости

В рейтинге крупнейших землевладельцев за год произошло только два изменения — второе место занял владимирский губернатор Владимир Сипягин с суммарной площадью земельных участков 212,1 тыс. кв. м, вследствие чего остальные участники рейтинга переместились на одну строчку ниже. Также в десятку попал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко (6,6 тыс. кв. м). Первое место по-прежнему удерживает глава Красноярского края Александр Усс, у которого 224,6 тыс. кв. м земли.

Самые крупные землевладельцы Главы регионов Суммарная площадь земельных участков (кв. м) Усс Александр (Красноярский край) 224617 Сипягин Владимир (Владимирская область) 212116 Богомаз Александр (Брянская область) 189170 Игнатьев Михаил (Чувашская Республика) 58222 Кожемяко Олег (Приморский край) 45000 Никитин Андрей (Новгородская область) 28443 Артамонов Анатолий (Калужская область) 16140 Руденя Игорь (Тверская область) 10000 Савченко Евгений (Белгородская область) 7042 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 6614 открыть таблицу в новом окне

В рейтинге губернаторов с самыми большими квартирами также мало изменений. Первую тройку составляют глава Тульской области Алексей Дюмин (344 кв. м), глава Волгоградской области Андрей Бочаров (292,3 кв. м) и глава Камчатского края Владимир Илюхин (266,8 кв. м). На шестую позицию попал новичок рейтинга глава Алтайского края Виктор Томенко с квартирой площадью 233,9 кв. м, а на последнем месте оказался бывший губернатор Астраханской области Сергей Морозов (193,8 кв. м).

Самые домовитые Главы регионов Площадь наибольшего дома/дачи (кв. м) Кадыров Рамзан (Чечня) 2344,3 Островский Алексей (Смоленская область) 1000,6 Руденя Игорь (Тверская область) 794,8 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 653,9 Фургал Сергей (Хабаровский край) 627,2 Паслер Денис (Оренбургская область) 555,1 Азаров Дмитрий (Самарская область) 506,7 Артамонов Анатолий (Калужская область) 442,6 Белозерцев Иван (Пензенская область) 408 Волков Владимир (Мордовия) 375,1 открыть таблицу в новом окне

Рейтинг самых домовитых поменялся сильнее всего. Традиционно топ-10 возглавляет глава Чечни Рамзан Кадыров с домом площадью 2344,3 кв. м. На второе место с шестого переместился губернатор Смоленской области Алексей Островский (1000,6 кв. м). Третье место занимает глава Тверской области Игорь Руденя (794,8 кв. м). В рейтинг впервые попали Валерий Лимаренко, глава Хабаровского края Сергей Фургал и Денис Паслер. Им принадлежат дома площадью 653,9 кв. м, 627,2 кв. м и 555,1 кв. м соответственно.

Самые расквартированные Главы регионов Площадь наибольшей квартиры (кв. м) Дюмин Алексей (Тульская область) 344 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 292,3 Илюхин Владимир (Камчатский край) 266,8 Решетников Максим (Пермский край) 258,4 Азаров Дмитрий (Самарская область) 234,3 Томенко Виктор (Алтайский край) 233,9 Жвачкин Сергей (Томская область) 233,4 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 226,2 Руденя Игорь (Тверская область) 212,1 Морозов Сергей (Астраханская область) 193,8 открыть таблицу в новом окне

Самые крупные автовладельцы

Покинувший пост главы Калмыкии Алексей Орлов возглавлял этот рейтинг в течение пяти лет. В его отсутствие на первую строчку попал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин с тремя автомобилями: Mercedes-Benz, Chevrolet Camaro и BMW 740i. Еще у восьми губернаторов есть больше одного автомобиля. Новичками рейтинга стали врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов (у него Toyota Land Cruiser Prado и ИЖ 2715), врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис (Porsche и Mercedes-Benz), губернатор Магаданской области Сергей Носов (Chevrolet Express G1500 и Bentley Continental GT) и Виктор Томенко (Audi Q7 и Toyota Corolla). Всего же автомобили задекларировали 44 губернатора из 85.

Самые крупные автовладельцы Главы регионов Автомобили (шт.) Хорохордин Олег (Республика Алтай) 3 Бречалов Александр (Удмуртия) 2 Азаров Дмитрий (Самарская область) 2 Осипов Александр (Забайкальский край) 2 Чибис Андрей (Мурманская область) 2 Васильев Игорь (Кировская область) 2 Никитин Глеб (Нижегородская область) 2 Носов Сергей (Магаданская область) 2 открыть таблицу в новом окне

Самые близкие к народу

В 2018 году по традиционно рассчитываемому “Ъ” коэффициенту (процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора) самым близким к населению стал глава Хакасии Валентин Коновалов. У него второй из самых высоких показателей близости (77,97%) в истории декларационных кампаний после уже упомянутого Магомедсалама Магомедова. Традиционно в рейтинг вошли Наталья Комарова, главы Чукотки, Краснодарского края и Адыгеи Роман Копин, Вениамин Кондратьев и Мурат Кумпилов. Любопытно отсутствие в рейтинге традиционного его участника — Рашида Темрезова (Карачаево-Черкесия). В топ-10 кроме Валентина Коновалова попали три новичка губернаторского корпуса — Бату Хасиков, Сергей Носов и Владимир Сипягин. В целом главы регионов приблизились к народу: в прошлом рейтинге пять губернаторов имели коэффициент близости выше 20%, в нынешнем году — уже восемь.

Самые близкие к народу Главы регионов Коэффициент близости (%) Коновалов Валентин (Хакасия) 73,97 Комарова Наталья (ХМАО) 27,48 Хасиков Бату (Калмыкия) 25,8 Цыбульский Александр (Ненецкий АО) 25,25 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 23,26 Копин Роман (Чукотский АО) 21,29 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 20,28 Кумпилов Мурат (Адыгея) 20,1 Носов Сергей (Магаданская область) 18,8 Сипягин Владимир (Владимирская область) 17,93 открыть таблицу в новом окне

Самым далеким от народа отказался Денис Паслер с результатом 0,15%, на втором месте — Игорь Артамонов (0,19%), на третьем — традиционный участник рейтинга Андрей Воробьев с результатом 0,64%. Прошлогодний лидер Александр Усс вновь оказался в конце списка с показателем 2,46%. В целом далекие от народа главы регионов стали от него еще дальше: если в прошлом году было три губернатора с коэффициентом ниже единицы, то в текущем году их уже пять.

Самые далекие от народа Главы регионов Коэффициент близости (%) Паслер Денис (Оренбургская область) 0,15 Артамонов Игорь (Липецкая область) 0,19 Воробьев Андрей (Московская область) 0,64 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 0,64 Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 0,9 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 1 Орлов Василий (Амурская область) 1,61 Артюхов Дмитрий (ЯНАО) 1,79 Кожемяко Олег (Приморский край) 2,27 открыть таблицу в новом окне

Евгений Федуненко