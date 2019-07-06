Вверх кармашками-2019

В июне завершилось обнародование деклараций о доходах руководителей регионов за 2018 год. Кто-то увеличил свой доход на одну копейку, а у кого-то несовершеннолетний ребенок заработал более 1 млн руб.
Предыдущие отчеты см. в материалах “Ъ” от 15 июня 2009 года, 24 мая 2010 года, 23 мая 2011 года, 3 июня 2013 года, 9 июня 2014 года, 15 июня 2015 года, 13 июня 2016 года, 24 июня 2017 года и 16 июня 2018 года.
Общими усилиями
За прошедший год в России сменилось 24 главы регионов, что стало рекордом за последние годы. С 2015-го, когда совместными усилиями губернаторы заработали в сумме лишь 593,3 млн руб., их общий доход неизменно рос и к 2018 году достиг 1,3 млрд руб.
Первая десятка рейтинга самых зарабатывающих нарастила доход в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. При этом в топ-10 попало сразу шесть новичков, чего за время наших исследований раньше не случалось.
Самые зарабатывающие
Первое место по доходам занял врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер — 234,1 млн руб. Эта сумма является крупнейшей у победителя рейтинга с 2014 года (тогда экс-глава Тульской области Владимир Груздев задекларировал 1,1 млрд руб.). Всю задекларированную сумму господин Паслер заработал на посту главы энергетической компании ПАО «Т Плюс», откуда он перешел на губернаторский пост в марте 2019 года.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Второе место занял врио главы Липецкой области Игорь Артамонов — 195,8 млн руб.,— пришедший на пост в октябре 2018 года. Из этих денег в администрации области он заработал лишь 697 тыс. руб., а остальные 195,1 млн руб.— на предыдущем месте работы, в ПАО «Сбербанк», от вкладов в банках и реализации ценных бумаг.
Третье место второй год подряд занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев, задекларировавший 95,8 млн руб. Интересно, что господин Воробьев увеличил свой доход почти на столько же (42,6 млн руб.), на сколько снизил его годом ранее. Это позволило ему попасть на третье место в рейтинге самых разбогатевших. Глава региона также указал доход несовершеннолетнего ребенка в размере 1,3 млн руб.
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На четвертом месте — врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, заработавший 89,8 млн руб. Пятерку замыкает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — 70,3 млн руб. За год он нарастил доход на 69,4 млн руб., возглавив рейтинг самых разбогатевших. Основную часть заработка принесла господину Цивилеву продажа акций.
Десятку рейтинга самых высокооплачиваемых замыкает прошлогодний лидер и самый обедневший в 2018 году губернатор — глава Красноярского края Александр Усс. Он потерял в доходах 199,7 млн руб., и его заработок составил 22 млн руб.
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Самые низкие доходы
Глава Хакасии Валентин Коновалов указал один из самых низких доходов за всю историю декларационных кампаний. Меньше его заработка 607,4 тыс. руб. получил в 2009 году только экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов (150 тыс. руб.).
Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ
Второе место занял врио главы Калмыкии Бату Хасиков с доходом 1,1 млн руб. Тройку замыкает Станислав Воскресенский (Ивановская область) с доходом 1,3 млн руб. Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), который в последние годы декларировал самые низкие доходы среди всех губернаторов, занял теперь пятое место (1,6 млн руб.). В остальном в рейтинге остались те же лица, за исключением впервые попавшего в него главы Владимирской области Владимира Сипягина с доходом 2,1 млн руб.
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Иные доходы
Иные доходы в декларациях указали Олег Кувшинников (Вологодская область) и Максим Решетников (Пермский край). Михаил Игнатьев (Чувашия) помимо иного дохода указал компенсацию за неиспользованный отдых. Доходы от продажи имущества указали Андрей Чибис (Мурманская область) и Антон Алиханов (Калининградская область). Последний в том числе указал заработок от использования недвижимого имущества. Доход, полученный от сдачи квартиры в аренду, выделил Артур Парфенчиков (Карелия). Вклады в банках и иных кредитных организациях принесли заработок Владимиру Илюхину (Камчатский край) и Александру Гусеву (Воронежская область), последний также добавил пенсию и доход по предыдущему месту работы главой городского округа город Воронеж. Пенсию в качестве дохода указала и Наталья Комарова (ХМАО). Доход, полученный от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, указал Андрей Никитин (Новгородская область).
Самые богатые супруги
Первые два места рейтинга самых богатых супругов сохранили за собой жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз (1,2 млрд руб.) и жена президента Татарстана Гульсина Минниханова (154,9 млн руб.). Обе немного увеличили доходы по сравнению с 2017 годом.
Фото: bryansku.ru
С пятого на третье место поднялась супруга губернатора Ростовской области Ольга Голубева с заработком 49,3 млн руб. Четвертое место заняла супруга главы Якутии Людмила Николаева, впервые попавшая в рейтинг с доходом 39,5 млн руб. Следующие три места занимают супруги, заработавшие меньше своих мужей. Это жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева (27,2 млн руб.), супруга главы Красноярского края Людмила Усс (18,9 млн руб.) и жена врио губернатора Липецкой области Наталья Артамонова (17,1 млн руб.). В остальном состав участников рейтинга за год не изменился.
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Супруга главы Чечни Медни Кадырова указала точно такой же доход, как годом ранее (ровно 60 тыс. руб.). Супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева указала иной доход в размере 5,9 руб. На одну копейку (до 18 коп.) увеличила доход супруга губернатора Орловской области Валерия Клычкова. Жена губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, как и в прошлом году, заработала 4 коп.
Крупнейшие владельцы недвижимости
В рейтинге крупнейших землевладельцев за год произошло только два изменения — второе место занял владимирский губернатор Владимир Сипягин с суммарной площадью земельных участков 212,1 тыс. кв. м, вследствие чего остальные участники рейтинга переместились на одну строчку ниже. Также в десятку попал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко (6,6 тыс. кв. м). Первое место по-прежнему удерживает глава Красноярского края Александр Усс, у которого 224,6 тыс. кв. м земли.
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В рейтинге губернаторов с самыми большими квартирами также мало изменений. Первую тройку составляют глава Тульской области Алексей Дюмин (344 кв. м), глава Волгоградской области Андрей Бочаров (292,3 кв. м) и глава Камчатского края Владимир Илюхин (266,8 кв. м). На шестую позицию попал новичок рейтинга глава Алтайского края Виктор Томенко с квартирой площадью 233,9 кв. м, а на последнем месте оказался бывший губернатор Астраханской области Сергей Морозов (193,8 кв. м).
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Рейтинг самых домовитых поменялся сильнее всего. Традиционно топ-10 возглавляет глава Чечни Рамзан Кадыров с домом площадью 2344,3 кв. м. На второе место с шестого переместился губернатор Смоленской области Алексей Островский (1000,6 кв. м). Третье место занимает глава Тверской области Игорь Руденя (794,8 кв. м). В рейтинг впервые попали Валерий Лимаренко, глава Хабаровского края Сергей Фургал и Денис Паслер. Им принадлежат дома площадью 653,9 кв. м, 627,2 кв. м и 555,1 кв. м соответственно.
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Самые крупные автовладельцы
Покинувший пост главы Калмыкии Алексей Орлов возглавлял этот рейтинг в течение пяти лет. В его отсутствие на первую строчку попал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин с тремя автомобилями: Mercedes-Benz, Chevrolet Camaro и BMW 740i. Еще у восьми губернаторов есть больше одного автомобиля. Новичками рейтинга стали врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов (у него Toyota Land Cruiser Prado и ИЖ 2715), врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис (Porsche и Mercedes-Benz), губернатор Магаданской области Сергей Носов (Chevrolet Express G1500 и Bentley Continental GT) и Виктор Томенко (Audi Q7 и Toyota Corolla). Всего же автомобили задекларировали 44 губернатора из 85.
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Самые близкие к народу
В 2018 году по традиционно рассчитываемому “Ъ” коэффициенту (процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора) самым близким к населению стал глава Хакасии Валентин Коновалов. У него второй из самых высоких показателей близости (77,97%) в истории декларационных кампаний после уже упомянутого Магомедсалама Магомедова. Традиционно в рейтинг вошли Наталья Комарова, главы Чукотки, Краснодарского края и Адыгеи Роман Копин, Вениамин Кондратьев и Мурат Кумпилов. Любопытно отсутствие в рейтинге традиционного его участника — Рашида Темрезова (Карачаево-Черкесия). В топ-10 кроме Валентина Коновалова попали три новичка губернаторского корпуса — Бату Хасиков, Сергей Носов и Владимир Сипягин. В целом главы регионов приблизились к народу: в прошлом рейтинге пять губернаторов имели коэффициент близости выше 20%, в нынешнем году — уже восемь.
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Самым далеким от народа отказался Денис Паслер с результатом 0,15%, на втором месте — Игорь Артамонов (0,19%), на третьем — традиционный участник рейтинга Андрей Воробьев с результатом 0,64%. Прошлогодний лидер Александр Усс вновь оказался в конце списка с показателем 2,46%. В целом далекие от народа главы регионов стали от него еще дальше: если в прошлом году было три губернатора с коэффициентом ниже единицы, то в текущем году их уже пять.
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