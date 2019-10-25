Башня «Реновация» превысила лимит по этажам

Москва может остаться без башни «Реновация» — архитекторы готовы изменить проект по жалобам горожан. “Ъ FM” поговорил с инициатором строительства небоскреба в Покровском-Стрешневе Максимом Гурвичем из Института Генплана Москвы. Он обещал учесть пожелания местных жителей, которые не хотят жить в соседстве со зданием высотой в 255 метров. Почему? И какие альтернативы предложили власти? Об этом – Иван Корякин.

255 метров — высота башни «Эволюция» в Москва-сити. И эта башня еще не самая низкая: на берегу канала имени Москвы может появиться дом выше, получивший название «башня "Реновация"». Со стадии отрицания москвичи сразу перешли к гневу — они хорошо помнят слова мэра о высоте новых домов в 6-14 этажей. В том числе москвич Владимир: «Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и заместитель Собянина Марат Хуснуллин говорят следующее: мэр заявлял, что будет ограничение в 6-14 этажей, но его застройщики не выполняют, потому что делают все на благо, чтобы люди быстрее заселялись. С моей точки зрения, происходит просто видоизменение программы, а прикрывают это интересами москвичей».

И хотя Владимир живет в соседнем Северном Тушине, считает себя потенциальным пострадавшим, ведь районы делят одно Волоколамское шоссе. Уплотнение застройки — в Тушине оно ожидается четырехкратное — увеличит нагрузку на выезды с магистрали, говорит житель Покровского-Стрешнева Илья: «Мы получим не проездные дороги, а расширение проезжей части ни к чему не приведет, потому что это тупиковый район: есть всего один выезд с Волоколамского шоссе. Жители долго протестовали — хотели, чтобы появился выезд на Волоколамское шоссе с другой стороны. Строительство в районе Покровское-Стрешнево просто приведет к тому, что Волоколамка встанет совсем».

Но вопросы, которые касаются реновации, власти обычно не оставляют без ответа. Заммэра Марат Хуснуллин во время недавнего выступления в Мосгордуме пояснил, что 12-14 этажей — это лишь планируемая средняя этажность, а планировать «не означает только это и строить».

Да и нагрузку на дороги авторы проекта подсчитали, рассказал в эксклюзивном интервью “Ъ FM” инициатор строительства башни — глава архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Максим Гурвич: «Это обычный 72-этажный жилой дом в районе Покровское-Стрешнево. Два первых этажа будут нежилыми — там разместятся объекты обслуживания, магазины.

Для строительства именно такого дома в этом конкретном месте есть несколько причин: первое — это небольшой размер участка, второе — рядом расположено Рижское направление Московской железной дороги.

Последнее негативно сказывается на размещении жилой застройки, и мы постарались дом максимально отдалить от железнодорожной ветки, поэтому он так отодвинулся и стал столь высоким. Плюс ко всему в этом месте прекрасные виды, дом никому не мешает. Это дало нам возможность набраться смелости и предложить такое решение в проекте».

Но проект 72-этажного дома могут еще несколько раз пересмотреть — впереди в Покровском-Стрешневе состоятся публичные слушания. Если жители выскажутся против строительства башни, у архитекторов еще есть, что им предложить взамен, продолжает Максим Гурвич: «Опасения местных жителей — нагрузка на инфраструктуру, сложная дорожная ситуация, нехватка парковочных мест — никак не связаны с высотой этого дома, он мог бы представлять собой и два дома по 36 этажей. В рамках нашего проекта планировки выполнены транспортное моделирование, расчет социальных объектов инфраструктуры. Если говорить о парковках, то сейчас на территории квартала располагается всего 113 парковочных мест, а в проекте предполагается 732 места — большая часть из них будет в подземных паркингах. Но чудес не бывает, по-другому их разместить не получится.

Наш проект — это не окончательная точка, это, скорее, начало какого-то движения по реализации этой программы».

Зато какой вид откроется из окон башни «Реновация»: канал имени Москвы, Речной вокзал, Строгинская пойма. Верхние этажи и вовсе смогут смотреть футбол, «заглядывая» в чашу «Открытие Арены». Но местным жителям от этого обидно вдвойне: дом строится, чтобы окупить программу, — бесплатно их в него не переселят.

Необходимость строительства многоэтажных зданий ранее объяснял заммэра Марат Хуснуллин. По его словам, увеличение площади позволит быстрее расселить хрущевки.