Узел ценой в полтриллиона

ОАО «РЖД» представило правительству Петербурга предварительный расчет инвестиций в железнодорожный узел Санкт-Петербурга: объем вложений в инфраструктуру города до 2025 года может составить более 0,5 трлн рублей. Основные средства потребуются РЖД на развитие пригородно-городского движения и обеспечение грузового сообщения в регионе. По данным “Ъ”, изначально размер вложений был в 1,5 раза больше, но компания оптимизировала расходы: например, под вопросом оказалось железнодорожное сообщение с Пулково. Аналитики признают, что объекты пассажирской инфраструктуры экономически низкоэффективны, и отмечают, что проекты вывода грузового движения за пределы города являются приоритетными.

Предварительные расчеты, представленные РЖД, предполагают инвестиции в размере 538,3 млрд рублей до 2025 года, сообщили “Ъ” в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 45% от общего объема средств планируется направить на организацию пригородно-городского движения, 43% — на обеспечение работы грузового хозяйства, остальные 12% необходимы для развития инфраструктуры для приема и обслуживания пассажирских поездов дальнего следования и моторовагонного подвижного состава, заявил “Ъ” генеральный директор организации Кирилл Поляков. По его словам, наиболее капиталоемкими являются проекты грузового движения: строительство северо-восточного (линия Павлово-на-Неве — Орехово) и юго-западного (линия Владимирская — Бронка) обходов, строительство дополнительных путей на участках Мга — Владимирская и Рыбацкое — Купчинская — Среднерогатская — Предпортовая — Нарвская, реконструкция станций Волховстрой и Шушары. По прогнозу РЖД, грузопоток на полигоне Петербурга и Ленобласти вырастет в 1,4 раза к 2030 году по сравнению с 2018 годом, до 261 млн тонн.

В РЖД “Ъ” сообщили, что продолжают разработку концепции развития железнодорожной инфраструктуры города, она «будет направлена на согласование в правительство города до конца года». Детали программы не прокомментировали. Источниками финансирования проектов могут выступить федеральный и региональный бюджеты, а также инвестпрограмма РЖД, сообщалось ранее. Первый этап концепции был представлен на заседании правительства города в сентябре 2019 года (см. “Ъ” от 03.09.2019). Тогда заявлялось, что в перспективе до 2030 года в Северной столице может появиться городская электричка (так называемое железнодорожное полукольцо) — аналог наземного метро. О двух потенциальных маршрутах, Ораниенбаум — Белоостров и Ораниенбаум — Токсово, говорил в начале осени заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. По его словам, первый маршрут может пройти от станции Белоостров вдоль северного берега Финского залива с пересечением Московского, Витебского и Балтийского направления, со строительством новой линии до Пулково и выходом на станцию Ораниенбаум, а второй — от станции Токсово (Приозерское направление) с пересечением Московского, Витебского и Балтийского направления и выходом также на Ораниенбаум.

Источник “Ъ” в Смольном, участвующий в обсуждении планов монополии, говорит, что изначально инвестиции в петербургский железнодорожный узел достигали 860 млрд рублей. «Концепция не ложилась ни в какую экономику, поэтому ее постепенно оптимизировали. Даже в текущем варианте сроки окупаемости достаточно высокие — более 25 лет»,— говорит собеседник “Ъ”, подчеркивая, что продолжается работа над «удешевлением проекта»: в частности, обсуждается отказ от дорогостоящих тоннелей, таких как подземное сообщение с Пулково. Еще один собеседник “Ъ”, близкий к Смольному, говорит, что варианты сообщения с территорией, прилегающей к Пулково, прорабатываются, но остановка прямо в аэропорту может быть исключена из текущей схемы.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что объекты пассажирской инфраструктуры характеризуются низким уровнем экономической эффективности, так как прогнозы масштабного роста пассажирских и особенно пригородных перевозок выглядят сильно завышенными с учетом развития автодорожной сети, роста парка личных автомобилей, развития рынков и расширения предложения такси и каршеринга. Ключевыми с точки зрения реализации в условиях роста экспортного потенциала и развития портов Санкт-Петербурга и Ленобласти являются проекты вывода грузового движения за пределы города с последующим редевелопментом грузовых дворов, продолжает господин Бурмистров. Пример Москвы, где такие проекты уже реализуются, подтверждает заинтересованность в них частных инвесторов, которая может снизить нагрузку на инвестиционный бюджет РЖД, заключает эксперт.

Яна Войцеховская