СБП недополучила системной значимости

В части переводов между физическими лицами Система быстрых платежей за семь месяцев показала свою состоятельность. Однако для успеха в части платежей в адрес юридических лиц, которые запускаются в рабочем режиме с 1 октября, необходимо, чтобы десятки миллионов клиентов Сбербанка также участвовали в СБП. Однако крупнейший банк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе.

С 1 октября Система быстрых платежей (СБП) может работать в полном объеме — кроме переводов между физлицами, которые доступны уже семь месяцев, стали доступны платежи в адрес юрлиц. Сервис переводов между гражданами по номеру телефона уже доказал свою привлекательность. Как сообщили “Ъ” в Банке России, «с момента запуска СБП и по настоящий момент в системе было проведено 2,9 млн операций на 25,8 млрд руб.».

Банкиры видят устойчивый рост популярности этой услуги. «Ежемесячно количество пользователей из числа клиентов банка увеличивается в среднем на 20%»,— оценивает начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. По словам руководителя департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александра Солонина, оборот через СБП составляет около 3 млрд руб. в месяц, а ежемесячный рост — около 10%. У всех банков средняя сумма переводов находится в районе 10 тыс. руб. В ВТБ ожидают, что до конца года рост суточного оборота в банке по СБП превысит 200 млн руб. При этом, по наблюдениям банка «Русский стандарт», средний чек перевода между своими счетами в разных банках через СБП выше, чем между счетами граждан. При этом банкиры считают, что система перешла в рабочий режим. «Сразу после запуска сервиса доля me2me-переводов составляла около 80%. Сейчас их доля снизилась до 40–45%»,— рассказал зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. «На данный момент уже можно сказать, что клиент СБП все больше приближается к типичному пользователю карточных переводов»,— указывает заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

Система быстрых платежей запущена 28 февраля 2019 года. В настоящее время к системе подключены 20 кредитных организаций, в том числе десять системно значимых банков (последним стал Россельхозбанк). С 1 октября действуют тарифы, установленные ЦБ, которые подразумевают, что торгово-сервисные предприятия (ТСП) платят обслуживающему его банку 0,4% от суммы платежа (см. “Ъ” от 2 сентября). Этот тариф действует для большинства категорий товаров и услуг, и только для категории «лакшери», а также ряда других немассовых категорий комиссия составит 0,7%.

С начала августа банки объявляют о платежах по QR-коду через СБП в самых разных сегментах ритейла — протестированы рестораны, небольшие магазины, крупные ритейлеры и благотворительность. Так, вчера ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» объявили о проведении платежей в магазинах сети, а банк «Русский стандарт» объявил о подключении к сервису благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Ведутся работы по оплате ЖКХ через СБП (см. “Ъ” от 24 сентября). По словам заместителя директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никиты Хомутова, заметен повышенный спрос на переводы с2в через СБП со стороны малого и крупного бизнеса. В «Русском стандарте» готовят к запуску в СБП 27 партнеров. Таким образом, самые разные ТСП готовы и хотят работать через СБП, банки тоже заинтересованы в приеме платежей. Но вот отправлять деньги через СБП банки не рвутся — на вопрос о количестве физлиц, готовых платить по QR-кодам, ни один из них не ответил.

Герман Греф, глава Сбербанка, о штрафах за неподключение к СБП, 5 сентября на Восточном экономическом форуме Я думаю, что штрафовать нужно тех, кто установил такие сроки, вообще ни с кем не обсудив

Но именно от количества клиентов, готовых платить, зависит успех развития услуги платежей в адрес юридических лиц. И поэтому подключение Сбербанка с его 92 млн частных клиентов для системы очень большое значение. Но крупнейший банк остается вне ее. Его глава Герман Греф ранее заявлял, что к 1 октября банк не сможет «подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП» (см. “Ъ” от 6 сентября). Тогда в ЦБ заявили, что в случае неисполнения требований по присоединению к СБП до 1 октября «к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы». Однако вчера Банк России не ответил на вопрос “Ъ”, какие меры будут применены к проштрафившимся банкам. Отказался комментировать тему и сам Сбербанк. Между тем, по словам источников “Ъ” в одном из банков, Сбербанк продолжает попытки договориться об индивидуальном тарифе в рамках СБП — 1% от суммы перевода (см. “Ъ” от 28 мая).

Максим Буйлов