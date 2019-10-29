НОВАТЭКу прибавят недр

До конца года НОВАТЭК может получить еще одно месторождение для создания кластера по сжижению газа на Ямале. Так, правительство собирается выставить на торги Бухаринский участок с запасами газа почти 1 трлн кубометров. По условиям аукциона претендовать на него сможет только НОВАТЭК. В целом компания просила зарезервировать за собой десять участков в регионе.

Государство в 2019 году проведет аукцион на право пользования Бухаринским участком недр федерального значения (расположен в ЯНАО и частично — в Обской и Тазовской губах Карского моря). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

Размер платежа для Бухаринского участка составляет 2,1 млрд руб. По данным Государственного баланса, запасы газа в пределах участка составляют 977 млрд кубометров по D0, конденсата (извлекаемые ресурсы) — 29,7 млн тонн по D0. Прогнозные ресурсы углеводородов оцениваются в 103,5 млрд кубометров газа по D1, 109,4 млрд кубометров по D2, а также около 44 млн тонн конденсата по категориям D1+D2.

Фактически единственным претендентом на участок является НОВАТЭК, так как по условиям торгов участие в аукционе могут принять компании, уже имеющие лицензию на право пользования участком недр, расположенным на полуострове Ямал или полуострове Гыдан, включая прилегающие акватории, лицензионные обязательства которых предполагают сжижение добытого газа на построенных и (или) планируемых мощностях.

Ранее аналогичные условия были прописаны в аукционах и на другие участки, которые Минприроды зарезервировало под СПГ-проекты по просьбе НОВАТЭКа. Компания уже получила лицензии на Штормовое, Гыданское, Западно-Сеяхинское, Верхнетиутейское и Солетско-Ханавейское месторождения из десяти месторождений, которые просила правительство зарезервировать за собой. В данный момент за компанией остаются Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский участки.

Ольга Мордюшенко