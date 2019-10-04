Сжиженный газ не переваливается в бюджет Проект НОВАТЭКа на Камчатке может быть реализован по концессии

Проект НОВАТЭКа по созданию морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке остался без 28 млрд руб. бюджетного финансирования. Источники “Ъ” говорят, что Минфин не включил эти средства, необходимые для создания федеральной инфраструктуры, в проект бюджета на 2020–2022 годы. Кроме того, терминал не попал и в профильный нацпроект — комплексный план магистральной инфраструктуры. Хаб на Камчатке необходим НОВАТЭКу для вывоза СПГ в восточном направлении. В Минтрансе полагают, что в сложившейся ситуации проект может быть реализован по концессии.

Как стало известно “Ъ”, проект НОВАТЭКа по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке не включен в бюджет на 2020–2022 годы и поэтому также не попал в комплексный план магистральной инфраструктуры (КПМИ). Об этом рассказали источники “Ъ” в отрасли. По их словам, дополнительное финансирование просил Минтранс, но Минфин его не согласовал. Речь идет о 28 млрд руб., которые необходимы для создания инфраструктуры (причалы и т. д.), которой по закону не могут владеть частные компании. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

Морской перегрузочный комплекс СПГ на Камчатке должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году. Предполагаемая мощность — 21,7 млн тонн в год. Стоимость всего проекта оценивалась в 100 млрд руб., из которых бюджет должен был обеспечить 30,5 млрд руб. Средства планировалось выделять уже с 2019 года в размере 194 млн руб., а затем 5,8 млрд руб. в 2020 году, 18,8 млрд руб. в 2021 году и 5,6 млрд руб. в 2022 году. В апреле вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев уточнял, что бюджетное финансирование составит 28 млрд руб. Эту же цифру называл и в начале сентября в рамках Восточного экономического форума зампред правления НОВАТЭКа Эдуард Гудков.

На данный момент терминал не входит ни в один федеральный проект КПМИ, рассказывают собеседники “Ъ”.

В одной из версий паспорта проекта «Севморпуть» строительство морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке отмечено как «мероприятие, поддерживающее достижение целей федерального проекта, (но) не входящее в КПМИ».

В конце августа заместитель главы Минтранса Александр Юрчик в своем письме (копия есть у “Ъ”) гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву отмечал, что включение строительства терминала на Камчатке в проект «Севморпуть» «нецелесообразно». Его реализация планируется за границами акватории Северного морского пути, поясняется в письме. Мероприятие «предложено к реализации в рамках проекта "Морские порты РФ"».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, объясняет непопадание камчатского терминала в КПМИ тем, что в нацпроект включаются только мероприятия, по которым есть бюджетные обязательства. Кроме того, мероприятие должно вносить прямой вклад в достижение целей майского указа президента.

В секретариате вице-премьера Максима Акимова уточнили, что заключительное решение по проектам, претендующим на включение в КПМИ, принимает правкомиссия по транспорту, ее ближайшее заседание намечено на ноябрь.

В НОВАТЭКе “Ъ” напомнили, что распоряжением правительства от 14 марта утвержден комплексный план реализации терминала на Камчатке, которым «предусмотрено определение источников финансирования объектов федеральной собственности за счет бюджетных средств». В компании добавили, что предоставили в Минтранс и Росморречфлот все материалы, необходимые для принятия решения о бюджетных инвестициях в проект.

В Минтрансе “Ъ” заявили, что проект действительно предполагал вложение 28 млрд руб. за счет бюджета.

Министерство 19 сентября предлагало внести его и в КПМИ на заседании проектного комитета его транспортной части. Однако, признают в Минтрансе, сейчас источник финансирования федеральной части проекта не определен, и «с учетом значительного объема финансирования федеральной составляющей проекта вероятным механизмом его дальнейшей реализации представляется концессия».

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев поясняет, что перевалка на Камчатке нужна НОВАТЭКу, чтобы минимизировать протяженность маршрута газовозов высокого ледового класса Arc7 и улучшить экономику СПГ-проектов на Ямале и Гыдане. Хаб на Камчатке уже заложен в бизнес-планы НОВАТЭКа: так, отмечает господин Григорьев, новые газовозы Arc7 для «Арктик СПГ-2» планируется строить по измененному проекту, который повысит их ледопроходимость, но ухудшит мореходные качества для открытой воды.

Анастасия Веденеева