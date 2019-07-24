НОВАТЭК оглянулся на внутренний рынок

НОВАТЭК впервые за долгое время ввел в эксплуатацию новое месторождение для нужд внутреннего рынка — Южно-Хадырьяхинское. Это первый введенный компанией новый актив из серии приобретений, сделанных НОВАТЭКом в 2017–2018 годах. Хотя проектная добыча месторождения должна составить 1 млрд кубометров в год, в этом году она, по оценке экспертов, не превысит 0,36 млрд кубометров. По мнению аналитиков, этот небольшой актив не способен переломить тенденцию к снижению добычи газа НОВАТЭКа в зоне Единой системы газоснабжения.

Дочерняя компания НОВАТЭКА ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» ввела в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение с проектным уровнем добычи около 1 млрд кубометров газа в год и запасом 28 млрд кубометров по российской классификации.

Южно-Хадырьяхинское месторождение было открыто в 1990 году, находится в Пуровском районе ЯНАО. По состоянию на 31 декабря 2018 года запасы газа на месторождении составили около 28 млрд кубометров по российской классификации.

НОВАТЭК купил этот актив в декабре 2017 года вместе с компанией «Евротэк» у совместного предприятия «Нефтегазхолдинг» и испанской Repsol за 5,412 млрд руб. Эта сделка вошла в серию приобретений, направленных на получение готовых к разработке активов на внутреннем рынке. Так, в 2017 году НОВАТЭК купил компанию «Севернефть-Уренгой», а в 2018 году приобрел у АЛРОСА «Геотрансгаз» и Уренгойскую газовую компанию за 30,3 млрд руб., а также получил лицензии на участки в ЯНАО.

Южно-Хадырьяхинское месторождение расположено недалеко от инфраструктуры НОВАТЭКа. По словам председателя правления компании Леонида Михельсона, это позволило быстро запустить месторождение и оптимизировать капитальные затраты.

В компании заявили “Ъ”, что инвестиции были «незначительными» и, «соответственно, себестоимость добычи минимальная».

«Запуск месторождения соответствует стратегии НОВАТЭКа по развитию малых и средних месторождений в Надым-Пур-Тазовском регионе в районе действующих активов компании для поддержания общей полки добычи в балансе газа для подачи в Единую систему газоснабжения»,— добавили в НОВАТЭКе.

По оценке аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, добыча на месторождении может составить до конца года около 0,36 млрд кубометров. Такой размер добычи может увеличить выручку НОВАТЭКа примерно на 790 млн руб. в этом году (около 0,1% от выручки в 2018 году). По его мнению, в дальнейшем годовая добыча на месторождении может вырасти до 1,2 млрд кубометров газа.

В 2018 году НОВАТЭК впервые за три года показал рост производства, увеличив добычу газа на 8,5%, до 72 млрд кубометров. Это произошло за счет запуска ключевого для компании проекта «Ямал СПГ». С одной стороны, НОВАТЭКу удалось переменить негативную динамику предыдущих лет: в 2016 году добыча газа снизилась на 2,7%, до 66,1 млрд кубометров, в 2017 году — на 4%, до 63,4 млрд кубометров. С другой стороны, добыча газа дочерних и совместных предприятий НОВАТЭКа, согласно отчетам компании, продолжает снижаться. Так, без учета экспортного проекта «Ямал СПГ» добыча газа НОВАТЭКа снизилась в первом полугодии почти на 1 млрд кубометров (с 30,4 млрд до 29,3 млрд кубометров газа) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

По мнению консультанта VYGON Consulting Евгения Тыртова, введение в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинского месторождения не сможет решить проблему снижения темпов добычи газа НОВАТЭКом. Эксперт отмечает, что только на ключевом активе компании — Юрхаровском месторождении снижение добычи составляло 10% ежегодно с 2016 года, а приобретенные НОВАТЭКом активы в 2017–2018 годах лишь частично способны покрыть выпадающие объемы. Южно-Хадырьяхинское месторождение, по мнению аналитика, также не сможет глобально изменить тенденцию к падению в силу относительно небольших объемов добычи.

Данила Моисеев, Юрий Барсуков