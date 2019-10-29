Мать осужденной израильтянки жалуется на отказ в свиданиях с дочерью

Администрация СИЗО отказала в свидании осужденной за контрабанду наркотиков израильтянке Нааме Иссахар с ее матерью Яффе Иссахар, несмотря на разрешение судьи. Об этом “Ъ” сообщили в адвокатской коллегии Pen & Paper, юристы которой представляют интересы гражданки Израиля.

Напомним, 25-летняя Наама Иссахар была задержана в Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив, а в Москве делала пересадку. В ее багаже нашли 9 г гашиша. Химкинский суд приговорил гражданку Израиля к 7,5 года колонии за незаконное хранение и контрабанду наркотиков (ст. 228 и ст. 229.1 УК РФ).

«По словам матери, 29 октября ей не разрешили свидание с дочерью, ссылаясь на то, что исчерпан лимит встреч в октябре (два свидания в месяц), поскольку они уже встречались в середине месяца, а на прошлой неделе Нааму в СИЗО посещал израильский консул,— сообщают адвокаты.— Таким образом, визит консула был разрешен фактически за счет свидания с матерью». В коллегии также сообщили, что судья Химкинского городского суда Павел Чередниченко, приговоривший госпожу Иссахар, «в устной форме сообщил адвокатам Pen & Paper, что не даст ей разрешения на телефонные звонки»: «Суд мотивировал это тем, что не знает, что именно будет обсуждать осужденная, так как в СИЗО никто не говорит на английском и иврите, а потому не сможет это проконтролировать».

Тем не менее представители администрации СИЗО сообщили Яффе Иссахар, что свидание с дочерью может состояться 1 ноября. Адвокаты запросили письменный ответ на заявление о разрешении телефонного звонка и после его получения намерены обжаловать отказ. «Мы все больше убеждаемся в том, что Наама фактически находится в положении заложницы,— заявил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.— Непонятны только требования тех, кто ее держит в этом качестве, и адресаты этих требований».

О том, как приговор рискует подорвать российско-израильские отношения, читайте в публикации “Ъ” «Дружба дружбой, а косячок врозь».

Валерия Мишина