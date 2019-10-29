Экскаваторы поехали в гору

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи дорожно-строительной и спецтехники за девять прошедших месяцев 2019 года остаются в плюсе, показав рост на 13% в третьем квартале (речь идет об импорте и выпуске техники зарубежных концернов на заводах в РФ). При этом в июле—сентябре в минусе оказалось большинство сегментов такой техники, за исключением экскаваторов. В АЕБ отмечают, что рынок замедляется, говоря о необходимости дополнительных экономических стимулов для отрасли и опасаясь очередного повышения утильсбора.

Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники в РФ в январе—сентябре вырос на 12%, до 9,1 тыс. штук, сообщила АЕБ (учитывает импорт и технику, произведенную на заводах зарубежных концернов в РФ, эти компании занимают 80% рынка ДСТ и спецтехники) (.pdf). В третьем квартале продажи в сегменте росли на 13%, до 3,4 тыс. штук, что сопоставимо с темпами первых трех месяцев (13%, до 2,5 тыс. штук) и выше темпов второго квартала (10%, до 3,2 тыс. штук).

Общая картина по рынку практически не изменилась, сказал глава профильного комитета ассоциации, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов: «Ощущения похожи на приближение к перекрестку с желтым сигналом светофора. Двигаться быстро мы уже не можем. Однако останавливаться тоже еще рано. Есть надежда, что загорится зеленый свет: заработают экономические стимулы, сниженная ставка рефинансирования даст положительный эффект, ускоренными темпами будут финансироваться инфраструктурные проекты, ближе к зиме, возможно, начнет выправляться ситуация в угольной отрасли». Однако «кто-то у пульта светофора может нажать и на красную кнопку: повысить в очередной раз утилизационный сбор», и тогда под его тяжестью производителям и потребителям сдвинуться с места, а тем более снова разогнаться будет очень тяжело, полагает он.

В 2017 году сегмент на фоне низкой базы предыдущего года рос на 49%, и в АЕБ замечали, что для восстановления до докризисного уровня нужно поднять продажи еще на 50%. В 2018 году продажи несколько превысили ожидания АЕБ (не называются), достигнув роста 31%, до 11,8 тыс. штук, и объем рынка составил 76% от уровня 2013 года.

В середине октября иностранные компании уже говорили “Ъ” о насыщении рынка, не ожидая сохранения положительной динамики в ближайшие годы. Темпы продажи дорожно-строительной техники крупных отечественных производителей в РФ в третьем квартале также снизились, показав рост только на 5% (см. “Ъ “от 17 октября).

В третьем квартале, по данным АЕБ, падение показали сразу несколько сегментов ДСТ и спецтехники: колесные погрузчики (на 20%, до 267 штук), гусеничные тракторы (на 10%, до 275 штук), самоходные грейдеры (на 24%, до 168 штук), сочлененные самосвалы (на 2%, до 54 штук) и самосвалы с жесткой рамой (на 41%, до 40 штук). В плюсе остались продажи экскаваторов-погрузчиков, реализация которых увеличилась на 59%, до 987 штук, а также гусеничных экскаваторов (на 9%, до 1,1 тыс. штук), колесных экскаваторов (на 51%, до 207 штук) и погрузчиков с бортовым поворотом (на 11%, до 304 штук).

Ольга Никитина