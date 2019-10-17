Спецтехника начинает буксовать

Крупные производители дорожно-строительной и спецтехники в третьем квартале сократили темпы роста отгрузок, и в итоге продажи выросли только на 5%. Для поддержки рынка машиностроители РФ просят ужесточить доступ иностранцев к закупкам. Иностранные компании говорят о сезонном приросте отгрузок нефтегазовым компаниям в конце третьего квартала, но видят тенденцию насыщения рынка, не ожидая сохранения положительной динамики в ближайшие годы.

Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) отечественных производителей в РФ в январе—сентябре увеличились на 19%, до 29 млрд руб. Однако рост замедлился — с 30% по итогам полугодия до 5% в третьем квартале. Наибольший рост в январе—сентябре, по данным «Росспецмаш-стата», в количественном выражении показали сегменты кранов-манипуляторов (на 79%), экскаваторов-погрузчиков (на 25%), бульдозеров (на 24%) и автокранов (на 10%). Обратная динамика у мини-погрузчиков — продажи упали на 12%, а также автогрейдеров (падение на 12%) и автобетоновозов (на 6%).

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что снижение темпов роста продаж в третьем квартале обусловлено эффектом высокой базы и укреплением рубля. Растут в основном дорожные сегменты, продолжает он: стройка поддержала рынок. В Росавтодоре “Ъ” сказали, что в 2019 году после строительства и реконструкции федеральные дорожники планируют ввести в эксплуатацию 341,5 км, из них более 70 км досрочно.

Развитие отрасли может простимулировать ужесточение допуска иностранной техники к закупкам, считают в «Росспецмаше». Там предлагают прекратить допуск импортной спецтехники и оборудования, аналоги которых производятся или начнут производиться в течение трех лет на территории РФ, к участию в закупках за счет бюджетных средств, средств компаний с госучастием, через субподрядные организации, лизинговые и кредитные механизмы. В феврале правительство уже закрыло доступ иностранной технике к государственным и муниципальным закупкам по лизингу. Но доступ сохраняется для иностранных участников, подписавших специнвестконтракты, к тому же ограничивается только финансовый лизинг, что оставляет возможность передачи иностранной техники в аренду.

Основные зарубежные поставщики также констатируют рост реализации. Рынок ДСТ в третьем квартале показал незначительный рост, говорит менеджер отдела продаж и маркетинга Hitachi Construction Machinery Eurasia Роман Искаков: увеличение спроса еще сохраняется, хотя его темпы замедляются уже второй год подряд. Закупки техники в основном связаны с модернизацией парков, продолжает он. Наибольшим спросом у Hitachi пользуются фронтальные погрузчики. В третьем квартале традиционно росли продажи крупным нефтегазовым компаниям.

Рост сегмента с начала года составил чуть более 5%, отмечает коммерческий директор JCB Russia Сергей Харитонов, но продажи техники JCB растут быстрее рынка. Он отмечает резкое падение рынков катков и мини-экскаваторов в третьем квартале — на 40% и 30% соответственно. Снижение по мини-экскаваторам он связывает с неоправданно высоким утильсбором на этот вид техники, порой составляющим более 20% стоимости.

Глава направления строительной и индустриальной техники ООО «Маниту Восток» Станислав Шульга сказал “Ъ”, что в третьем квартале наблюдается оживление продаж всей линейки строительной техники Manitou: телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, мини-погрузчиков, сильнее всего вырос сегмент подъемных платформ. В четвертом квартале можно ожидать увеличение спроса в связи с расходованием предприятиями бюджетных средств на закупку машин, говорит он.

Гендиректор ООО «Либхерр–Русланд» Николай фон Зеела, наоборот, говорит, что по итогам последних трех месяцев в компании наблюдают незначительное сокращение спроса на ДСТ, в первую очередь на фоне эффекта высокой базы. Но в четвертом квартале, когда крупные компании обновляют парки техники, как правило, происходит оживление спроса. В продажах Liebherr традиционно хорошо показали себя погрузчики и бульдозеры, основные потребители — порты и нефтяная промышленность.

По итогам года в JCB ожидают незначительный рост рынка. В Hitachi дают прогноз роста не более 10% по итогам года, говоря, что далее «положительная динамика вряд ли возможна». Поддержать спрос на технику в строительной индустрии могут нацпроекты, добавляет Роман Искаков, а ужесточение мер госрегулирования, включая возможность значительного увеличения утильсбора, «предсказуемо негативно скажется на состоянии рынка ДСТ». В Manitou полагают, что спрос будет снижаться, и ожидают, что в 2020 году его показатели будут на уровне 2017–2018 годов. В 2019 году Станислав Шульга видит признаки положительных изменений, в том числе возвращение в Россию турецких компаний, которые возводят торговые центры, склады и прочее, но «эта тенденция еще не вышла на тот уровень, который был до введения в их отношении санкций».

Ольга Никитина