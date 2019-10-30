Электромобили зарядятся от МГТС

Московская городская телефонная сеть планирует развернуть в столице десять электрозаправочных станций. Оборудование поставила структура «Ростеха». По данным “Ъ”, затраты на проект оцениваются примерно в 25 млн руб. без учета закупки электроэнергии. Основными потребителями устройств будут клиенты каршеринга, ожидают эксперты.

Московская городская телефонная сеть (МГТС, входит в группу МТС) запустила пилотный проект по установке электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей, рассказал пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

К 20 ноября компания намерена запустить в Москве сеть из десяти установок, семь из которых относятся к типу ультрабыстрой зарядки мощностью 50 кВт, которые заряжают автомобиль за 20–30 минут.

По словам представителя МТС, устройства могут заряжать как электромобили, так и электробусы.

После модернизации сети у МГТС появился запас свободных энергомощностей, которые можно использовать в том числе для сети ЭЗС, пояснил директор департамента развития МГТС Дмитрий Зиненок. По его словам, первоначально использование ЭЗС провайдера будет для водителей бесплатным. Это пилотный проект, решение о его дальнейшем развитии примут по итогам тестирования, но развитие инфраструктуры ЭЗС уже можно рассматривать как необходимость, рассуждает Дмитрий Зиненок. Власти Москвы решили с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе и уже приступили к закупкам электрического транспорта, напоминает он.

Подрядчиком по поставке ЭЗС выступила компания «Современные конверсионные технологии» (СКТ), уточнили в МГТС. Согласно Kartoteka.ru, СКТ принадлежит структуре «Ростеха». В МГТС отказались раскрыть инвестиции в запуск сети. По словам одного из участников рынка, стоимость подобного пилотного проекта может составлять около 25 млн руб. без учета закупки электроэнергии.

По данным «Автостата», на конец прошлого года в России насчитывалось 3,6 тыс. электрокаров, что составляет менее 0,01% от общего количества легковых автомобилей. На конец первого полугодия 2019 года в Москве зарегистрировано 460 легковых электрокаров, из них 176 — Tesla, а в Подмосковье — 190 машин, из них 81 — Nissan, сообщил “Ъ” исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, на Москву приходится значимая часть электрокаров, которые продаются в России. Поэтому ЭЗС для Москвы актуальны, это интересный ход МГТС, но пока их установка скорее имиджевая история для компаний, чем источник заработка, рассуждает эксперт. Вряд ли ЭЗС будут сильно востребованы на первых порах, а основными потребителями, вероятно, будут клиенты каршеринга, рассуждает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович.

Сергей Собянин, мэр Москвы (цитата ТАСС) Электрокаршеринг пока еще нельзя назвать полноценным сервисом, скорее это пилотный проект. Но точно так же четыре года назад всего со 100 машин начинался обычный каршеринг.

«Сейчас в Москве около 80 обычных зарядок, и только четыре-пять — быстрых,— рассказывает сооснователь и директор по развитию YouDrive Андрей Куприков.— Нехватка особо чувствуется в популярных местах, преимущественно станции находятся в центре, и есть большие районы, где нет ни одной зарядки». По его словам, в YouDrive на один электрокар приходится столько же аренд, сколько и на обычный автомобиль. В «Яндекс.Драйве», который месяцем ранее добавил в парк 30 электрокаров Nissan Leaf, также приветствовали появление новых электрозаправок в Москве. «Это поможет развитию экологичного электротранспорта в столице. Что касается наших Nissan Leaf, они очень популярны среди пользователей "Драйва" и постоянно загружены»,— добавляет руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина