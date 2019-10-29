В Грузию вторглись хакеры Страна подверглась самой мощной в своей истории кибератаке

Грузинские власти расследуют обстоятельства мощнейшей кибератаки, в результате которой сразу на нескольких тысячах сайтов, в том числе президента и государственных учреждений, появилось фото Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь!». Сам экс-президент, живущий на Украине, отмежевался от атаки, но пообещал вернуться в Грузию и сменить власть.

Специалисты утверждают, что нынешняя кибератака оказалась гораздо мощнее, чем в 2008 году, когда неизвестные атаковали сотни грузинских правительственных и частных серверов во время «пятидневной войны». В МВД Грузии уже заявили, что нынешняя атака, как и «киберагрессия» 11-летней давности, с большой вероятностью была осуществлена «из другого государства», которое в Тбилиси пока не называют.

О ходе расследования МВД Грузии сообщило утром 29 октября. «На данном этапе установлено, что целью злоумышленников было изменение главной страницы (Deface) нескольких тысяч сайтов»,— говорится в заявлении министерства. Правоохранительное ведомство уточняет, что атаке подверглись сайты, хостинг которых осуществляют грузинские компании.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям УК страны: ч. 2. ст. 284 — «Незаконное проникновение в чужой компьютер по предварительному сговору группой лиц» (эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 286 — «Покушение на компьютерные системы и данные, хранящиеся в компьютере» (также до пяти лет тюремного заключения).

Грузинские власти сообщают, что расследование ведется «при участии специалистов из государств-партнеров». По данным “Ъ”, помощь Тбилиси оказывают представители США и ряда государств Европы, в том числе прибалтийских стран.

Кибератака началась примерно в полдень 28 октября и продлилась до утра следующего дня. Хакеры одновременно атаковали тысячи сайтов правительственных учреждений, в том числе администрации президента и Министерства финансов, а также сайты ряда влиятельных НКО и частных компаний. На них появилось фото экс-президента Михаила Саакашвили с надписью «I`ll be Back» («Я вернусь»). Проправительственные телекомпании «Имеди» и «Маэстро» сообщили, что им с трудом удалось восстановить работу сайтов лишь через несколько часов, а десятки компьютеров «надолго вышли из строя». «ТВ-Имеди» даже была вынуждена приостановить вещание на 40 минут.

Сам Михаил Саакашвили откликнулся на инцидент туманным заявлением. Экс-президент Грузии, живущий на Украине, отметил, что неизвестные хакеры «пытаются его использовать в виртуальной войне для взлома сайтов».

«Мы выйдем из виртуального мира — в мир реальный и вернем Грузию на путь развития»,— пообещал господин Саакашвили.

Наиболее мощной атаке подверглась крупнейшая грузинская хостинг-компания Proservice. Ее директор Реваз Натрошвили рассказал “Ъ”, что к вечеру 28 октября специалистам компании удалось восстановить 50% серверов, а к полудню вторника — все 100%. По признанию господина Натрошвили, кибератака, которой подверглись серверы Proservice во время войны 2008 года, «была значительно слабее».

Эксперт ведущей грузинской компании по кибербезопасности Cyber Security Group (CSG) Ладо Сванадзе заявил “Ъ”, что грузинские власти «уделяют недостаточное внимание обеспечению кибербезопасности страны в условиях неуклонно растущих рисков».

В свою очередь, политолог Давид Авалишвили обратил внимание “Ъ” на то, что самая мощная кибератака в истории Грузии была осуществлена в тот момент, когда сразу три военных корабля государств НАТО проводили маневры в акватории грузинского порта Батуми. Более того, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен недавно высказал предложение о возможности принятия Грузии в Североатлантический альянс без распространения статьи 5 Устава НАТО (о коллективной обороне) на Абхазию и Южную Осетию.

Георгий Двали, Тбилиси