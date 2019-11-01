«Пивовары начинают конкурировать с производителями лимонадов»

О том, что заставляет пивоваренные компании налаживать производство безалкогольных напитков, “Ъ” рассказал вице-президент «Балтики» (входит в Carlsberg Group) Алексей Кедрин.

— Как идут продажи Barley Bros, соответствуют ли они вашим ожиданиям?

— Мы не раскрываем конкретные цифры, но можем уже сказать, что интерес к Barley Bros растет. Продажи демонстрируют хорошую динамику, которая нас полностью устраивает, но выводы делать пока рано.

— Какова рентабельность производства?

— Маржинальность сопоставима с безалкогольным пивом.

— В связи с чем решили выводить на рынок новый безалкогольный напиток? Почему начали с России?

— Развитие категории безалкогольных напитков является одним из ключевых приоритетов стратегии Carlsberg Group и «Балтики». Благодаря таким продуктам, как Barley Bros, мы находим новых потребителей. Это может быть как молодежная аудитория, так и потребители, ориентированные на здоровый образ жизни, которые не приобретают пивоваренную продукцию. Мы приходим в магазины, не подвергаясь законодательным ограничениям в силу специфики напитка. Решение в пользу нашей страны было принято в силу того, что «Балтика» является одной из немногих компаний корпорации Carlsberg, экспертиза и возможности дистрибуции которой позволяют начать формировать в стране новый сегмент рынка.

— Сколько сейчас занимает безалкогольный сегмент в вашем портфеле?

— Если говорить о непивной продукции, то текущая доля соответствующего ассортимента в портфеле «Балтики» составляет 6,5%. Мы выросли на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Flash Up занимает 20,3% рынка безалкогольных энергетических напитков. В нашем портфеле также квас «Хлебный край» и питьевая вода «Живой ручей».

— Каковы сейчас продажи в этом сегменте?

— Конкретные цифры являются закрытой информацией. В первом полугодии 2019 года объемы продаж наших безалкогольных напитков, включая пиво, выросли более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Тем временем доля «Балтики» на российском пивном рынке сокращается. По оценкам Nielsen, за 2014–2018 годы она сократилась с 37,4% до примерно 30%. В чем причина?

— Говоря о доле рынка, мы не измеряем наши достижения исключительно этим показателем. Если посмотреть на другие показатели, такие, например, как прибыль, то поймем, что индикатор доли рынка не в полной мере отражает реальность. Кроме того, действующие методики измерения доли рынка по Nielsen не являются исчерпывающими и не охватывают несколько популярных каналов продаж, которые составляют существенную часть доходов «Балтики». В частности, это сегменты HoReCA и DIOT (разливное пиво навынос).

— С чем, по вашему мнению, связан тренд по выводу на российский рынок различных безалкогольных напитков алкогольными компаниями?

— Глобальный тренд сегодня — увлечение здоровым образом жизни, снижение потребления сахара, отказ от напитков с вредными компонентами. Потребители делают выбор в пользу меньшей калорийности, при этом хотят пробовать новые необычные вкусы.

— Как это впоследствии может повлиять на бизнес пивоваренных компаний?

— Пивоваренные компании будут расширять свои безалкогольные портфели, выводить на рынок все больше разнообразных сортов для разных категорий потребителей. На мой взгляд, в будущем мы увидим появление все большего числа инновационных продуктов. Развивая этот сегмент, пивовары начинают конкурировать с производителями лимонадов, соков и других безалкогольных напитков.

Интервью взяла Мария Котова