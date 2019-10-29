СМИ: зарплата московских чиновников в 2020 году вырастет на 43%

Зарплаты московских чиновников в следующем году увеличатся на 43%, сообщило издание «Открытые медиа» со ссылкой на собственные подсчеты. Таким образом, средняя зарплата чиновника мэрии вырастет до 121 тыс. руб. в месяц.

В действующем бюджете расходы на выплаты московским чиновникам в 2019, 2020 и 2021 годах должны составить 20,1 млрд, 20,6 млрд и 21,3 млрд руб. соответственно, но с учетом предложенного проекта бюджета выплаты в 2020 и 2021 годах увеличатся до 28,7 млрд и 29,2 млрд руб., а в 2022 году составят 30,4 млрд руб.

Таким образом, расходы на оплату труда городских чиновников по отношению к нынешнему году увеличатся на 43%. А к 2022 году рост составит 51%. Начиная с докризисного 2013-го до 2020 года рост составит 95% (с 15,6 млрд до 30,4 млрд руб.).

На карьерном портале мэрии сообщается, что кадровый состав московского правительства насчитывает 19,7 тыс. сотрудников, а средняя заработная плата госслужащего составляет 90 тыс. руб. в месяц.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин за 2018 год заработал 7,6 млн руб., соответствующая сумма указана в его декларации. По сравнению с 2017 годом доход градоначальника вырос более чем на 1 млн руб.

О том, как политики и чиновники отчитались о доходах за 2018 год, читайте в публикации “Ъ” «Все, что нажито непосильным гербом».