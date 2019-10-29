На Донбассе в поселке Золотое началось разведение сил

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Информацию подтвердили украинские военные и ОБСЕ. Со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) также начали отводить войска.

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ»,— сказал господин Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе (цитата по ТАСС).

Информацию подтвердил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик. «Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому»,— сказал господин Сайдик (цитата по БелТА). По его словам, сегодня, 29 октября, продолжатся переговоры по поводу возобновления разведения сил и средств в Петровском.

По данным Штаба операции Объединенных сил Украины, разведение сил началось в 12:00 по местному времени (13:00 мск). «Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели»,— говорится в сообщении в Facebook. Штаб пообещал не оставлять без внимания местное населения. В сообщении указывается, что украинская сторона будет предпринимать меры по отводу сил, но и не ослабит оборонительные возможности подразделений «на определенном участке».

Представитель ЛНР в политической подгруппе минской контактной группы Родион Мирошник сказал, что на разведение сил отводится трое суток. «Со стороны ЛНР процесс отвода запущен, мы будем ждать официального подтверждения от ОБСЕ выполнения украинской стороной своих обязательств»,— написал господин Мирошник в Telegram-канале.

Помощник президента России Владислав Сурков назвал разведение сил хорошей новостью. «На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить руководство ЛНР за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной»,— сказал господин Сурков ТАСС.

Напомним, разведение сил в Донбассе срывалось несколько раз. Стороны обвиняли в этом друг друга. Разведение необходимо для продолжения встреч «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Золотом. Он встречался с бойцами батальона «Азов», которые называют «капитуляцией» разведение сил.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский ушел без оружия».