Владимир Зеленский ушел без оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в поселке Золотое Луганской области, где ранее безуспешно пытались провести размежевание сторон. Встреча с бойцами батальона «Азов», которые называют разведение сил «капитуляцией», привела к спору, из которого президент вышел проигравшим. Его призыв сдать незарегистрированное оружие в «Азове» проигнорировали. При этом оппонентами президента стали глава МВД Арсен Аваков и постпред Киева в Минской контактной группе Леонид Кучма.

Одной из самых обсуждаемых тем этих выходных на Украине стало видеозапись разговора президента Зеленского с бойцами националистического батальона «Азов», который произошел в субботу в Луганской области. Господин Зеленский уговаривал людей, которых подозревают в хранении незарегистрированного оружия, сдать его «просто по-человечески».

«Мы хотели бы это все обсудить и формализовать»,— сказал господину Зеленскому один из бойцов по имени Денис, очевидно, имея в виду готовящееся разведение сил. По его словам, против разведения сил выступают сами украинцы, поэтому бойцы «Азова» и находятся в Золотом.

Дальнейший разговор продолжался на повышенных тонах. «Я пришел тебе сказать: вы оружие вывезите,— потребовал господин Зеленский.— А ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Нам прийти оружие забрать?»

Когда националист стал говорить об акциях против «формулы Штайнмайера» (план реализации минских соглашений, предложенный президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером), Владимир Зеленский заявил:

«Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то. Я пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который думает, что перед ним какой-то лопух стоит».





Однако в итоге требование господина Зеленского так и осталось невыполненным: боец «Азова» лишь показал, что именно у него оружия нет, и заверил, что «уважает закон», а президент развернулся и ушел.

Видимо, чтобы подтвердить серьезность намерения президента Украины решить вопрос с незаконным оружием, вслед за этим появилось заявление штаба Операции объединенных сил Украины (ООС, ранее она называлась АТО) о том, что беседовавшие с президентом вооруженные люди не имеют отношения к силовым структурам страны. «Законом об Операции объединенных сил четко обозначаются категории людей, которые могут находить в районе ООС с оружием,— говорится в заявлении.— Люди, которые общаются с президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, и потому находятся в Золотом с оружием нелегально, чему дается надлежащая правовая оценка».

Между тем свою оценку произошедшего спора в Золотом дал лидер «Азова» Андрей Билецкий. Он записал видеообращение, в котором охарактеризовал разговор как «открытое бытовое хамство со стороны президента по отношению к ветеранам». «То, что вы выгадали с разведением, выгодно исключительно России»,— сказал он, обращаясь к господину Зеленскому. По его словам, своим решением президент готовится «сдать» большой участок фронта со стратегическими позициями и не готов ответить на вопрос, как выстраивать оборону в случае «российской агрессии».

Господин Билецкий пригрозил, что если президент Зеленский решит «воплощать угрозы в жизнь», то «вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча».

Примечательно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также выразил поддержку «Азову». Комментируя предложение американских конгрессменов включить батальон в список террористических организаций, господин Аваков предупредил, что предпринимаемые попытки запретить «Азов» связаны с «боевой эффективностью спецподразделения в защите государства от военной агрессии». Эти слова он произнес на встрече с замглавы дипмиссии США на Украине Кристиной Квин.

Кроме того, за день до разговора президента Зеленского с ветеранами разведение войск неожиданно раскритиковал постпред Украины в Минской контактной группе Леонид Кучма.

«Формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира,— заявил господин Кучма, выступая перед студентами Черниговского национального технологического университета.— Это формула политическая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся. Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать».

«Если Зеленский хочет стать президентом мира — ему придется идти на обострение, быть хорошим для всех нельзя,— заявил в беседе с “Ъ” доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Гущин.— Однако разговор с националистами в Золотом ставит его в крайне непростую ситуацию. Предложив решить вопрос по-хорошему, он ушел ни с чем. Получается, что остается силовой сценарий, который, учитывая симпатии Авакова, придется реализовывать с помощью военных». По мнению эксперта, в этой ситуации ожидать саммита «нормандской четверки» в ноябре не стоит: его главное условие — разведение сил — к этому сроку попросту не успеют выполнить. «Кроме того, есть большие вопросы к политтехнологам президента,— продолжает господин Гущин.— Когда он шел к националистам, он должен был смоделировать разговор. Все свидетельствует о том, что Арсен Аваков остается ключевой фигурой, и минимизировать его влияние не получается».

Другой эксперт по Украине, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин при этом отметил, что эпизод с бойцами «Азова» — «невероятно раздутая история». Привлекать внимание к ней, как считает господин Скоркин, выгодно экс-президенту Петру Порошенко. «Они заинтересованы в том, чтобы Зеленский выглядел гонителем патриотов,— сказал эксперт.— А учитывая, что медийные возможности самого Зеленского ограничены, повестку формируют его оппоненты».

Кирилл Кривошеев