Главкому ВМФ доложили об этапах строительства подлодок проектов 636.3 и 677

Начальники профильных органов военного управления Минобороны РФ представили главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доклады об организации испытаний дизель-электрических подводных лодок проектов 636.3 и 677. Рабочее совещание прошло в Адмиралтействе, сообщает пресс-служба Минобороны.

Главкому ВМФ, в частности, было доложено о завершении заводских ходовых испытаний ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский», построенной на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. Государственные испытания субмарины запланированы на октябрь текущего года.

Кроме этого, готовится к спуску на воду подводная лодка проекта 636.3 «Волхов», которая также строится на «Адмиралтейских верфях». Что касается подлодки типа «Лада» «Кронштадт», то она в настоящее время завершает швартовные испытания перед первым выходом в море.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце августа подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» совершила первое успешное погружение.