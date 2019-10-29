Ремонтом кровли воронежского театра оперы и балета займется «Портал-1»

Единственным участником второго тендера на ремонт крыши воронежского театра оперы и балета за 3,6 млн руб. стало местное ООО «Портал 1», следует из аукционной документации. На первый объявленный в конце сентября аукцион не было подано ни одной заявки. Демонтировать старую кровлю и настелить новую на площади 1,43 тыс. кв. м необходимо до 10 декабря этого года. Ранее был отменен аукцион на ремонт кровли и фасада стоимостью более 22 млн руб. Тогда стало известно о возможной полной реконструкции здания за 3,1 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Портал-1» зарегистрировано в 2015 году в Воронеже, уставный капитал – 10 тыс. руб., единственный владелец – Андрей Кравченко. В 2018 году выручка компании составила 7,8 млн руб., чистая прибыль – 17 тыс. руб.

Подробнее о проекте реконструкции театра читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Ремонт балета».

Ирина Лобанова