РФПИ намерен увеличить долю в AliExpress Russia

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен воспользоваться опционом на покупку дополнительных акций в совместном предприятии (СП) AliExpress Russia. Фонду в нем принадлежит 5% капитала.

«Мы ожидаем, что мы воспользуемся этим опционом, конечно»,— сказал журналистам руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев (цитата по ТАСС). Он не уточнил, о каком именно опционе идет речь.

По данным РФПИ, у фонда есть опцион на приобретение 1% обыкновенных акций СП AliExpress Russia у Alibaba Group. Также есть опционное соглашение на покупку 4% совместного предприятия у «МегаФона».

AliExpress Russia оценили в $2 млрд. Акции поделили Alibaba Group (55,7%), РФПИ (5%), «МегаФон» (24,3%) и Mail.ru Group (15%). Совет директоров совместного предприятия возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Подробнее о создании совместного предприятия читайте в материале “Ъ” «AliExpress прописали в России».