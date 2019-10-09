Гендиректор Mail.ru Group станет председателем совета директоров «AliExpress Россия»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия «AliExpress Россия». Председателем совета директоров СП «AliExpress Россия» станет гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, генеральными содиректорами назначили главу AliExpress в России Лю Вэя и первого замгендиректора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева.

«Вместе с Alibaba Group, "МегаФоном" и РФПИ мы хотим создать компанию, которая станет бесспорным лидером на российском рынке электронной коммерции, и я убежден, что нам это удастся. Работа над созданием СП велась на протяжении всего прошлого года и теперь официально завершена»,— цитирует пресс-служба Mail.ru Group слова господина Добродеева.

Напомним, условия создания СП «AliExpress Россия» участники сделки согласовали 5 июня. СП оценили в $2 млрд. Ожидается, что совместное предприятие позволит нарастить долю маркетплейса на российском рынке e-commerce.

Подробности — в материале “Ъ” «AliExpress прописали в России».