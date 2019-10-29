В Москве проходит акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен»

У Соловецкого камня на Лубянской площади проходит акция «Возвращение имен» в канун Дня памяти жертв политических репрессий, которая проводится уже десять лет. Участники акции с 10:00 до 22:00 посменно продолжат зачитывать имена и фамилии, а также возраст, профессию и дату расстрела тех, кто стал жертвами советских политических репрессий. Прямая трансляция ведется на сайте акции.

«Люди зачитывают имена расстрелянных по 12 часов без остановки, но за все годы акции едва дошли до середины списка»,— отмечалось в сообщении Совета по правам человека.

В сегодняшней акции приняли участие новый председатель СПЧ Валерий Фадеев, бывший председатель Совета Михаил Федотов, бывший уполномоченный по правам человека в РФ, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский, другие правозащитники, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Сейчас очень важно понимать, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям. Попирание прав, неуважительное отношение к достоинству человека — это самые страшные преступления»,— сказала она журналистам после того, как приняла участие в акции (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в 1974 году по инициативе Кронида Любарского день 30 октября был объявлен Днем политзаключенного в СССР. Накануне этого дня, 29 октября, общество «Мемориал» уже десять лет проводит акцию «Возвращение имен».

В 2018 году власти сначала отказали в проведении акции из-за строительных работ. Последовало возмущение общественности. Предложение мэрии перенести акцию на другое место не нашло поддержки у ее организаторов и участников. Позднее акцию у Соловецкого камня все же санкционировали.

О том, с какими трудностями при санкционировании акции в 2018 году столкнулись организаторы,— в материале “Ъ”.