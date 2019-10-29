Посольство России рассказало о жестоком отношении в США к Ярошенко

США проявляют жестокость и негуманное отношение к заключенному россиянину Константину Ярошенко, заявили в посольстве РФ в США. Так там прокомментировали очередной отказ Вашингтона в переводе господина Ярошенко в Россию.

«Фактически проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса — ухудшающееся состояние его здоровья»,— рассказали в диппредставительстве. Там пообещали продолжить оказывать Константину Ярошенко поддержку.

7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного в страну гражданства для отбывания наказания.

Господин Ярошенко отбывает наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков. Его приговорили к 22 годам тюрьмы 7 сентября 2011 года. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

О состоянии Константина Ярошенко читайте в интервью его жены “Ъ FM”.