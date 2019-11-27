Шанхайская повестка

Неувядаемый штамп «город контрастов» идеально подходит для описания Шанхая. 25-миллионный мегаполис беспрерывно растет за счет плодотворного синтеза восточной и западной культур и являет собой хрестоматийный пример эклектичного цивилизационного бума, давшего бурные всходы в азиатском регионе за последние десятилетия, хотя Китай открылся для иностранцев еще в середине XIX века. Туристам в Шанхае помимо исторических кварталов иностранных концессий обычно показывают сверкающий фасад города с грибницей небоскребов района Пудун, фешенебельными отелями на Нанкин Роад и отреставрированными и отстроенными заново культовыми сооружениями.

Однако куда интереснее отклониться от проторенных туристических маршрутов и познакомиться с реалиями жизни здешних обитателей. А они таковы, что до сих пор почти треть шанхайцев живут в коммунальных квартирах, в которые переделывается буквально все: от старинных храмов и викторианских особняков до заброшенных фабрик. В таких зданиях, разделенных на комнатки-клетушки фанерными перегородками, пропахших ароматами восточной кухни и опутанных километрами проводов, живут люди, не сломленные обстоятельствами и принимающие бытие таким, каким оно им выпало. Государство старается расселять «шанхаи», но зачастую это невозможно сделать по причине незаконности перепланировки и отсутствия учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Еще одним из удивительных открытий, которые поджидают здесь гостя, является почти полное отсутствие двухколесного транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Мокики, мопеды и мотоциклы на электротяге летают по улицам бесшумно и в ночное время часто с выключенными габаритами — ради экономии энергии. Это очень необычно, непривычно и опасно, даже несмотря на отменную реакцию наездников и их снисходительное отношение к пешеходам. Больше опасаться в Шанхае, в общем, нечего, если, конечно, намеренно не заходить в нежелательные для посещения места, каковых достаточно в любом большом городе. Впрочем, в местах, предназначенных для туристов, любят проводить время и местные жители. Например, в стенах свежеотстроенного отеля Bvlgari вся прогрессивная шанхайская общественность праздновала выход в свет новой часовой коллекции Bvlgari под названием Serpenti Seduttori. Подробно речь о новинке пойдет в номере «Коммерсантъ. Стиль» от 10 декабря 2019 года.

Помимо главной виновницы торжества гостям была представлена довольно богатая экспозиция мужских моделей в высоком часовом и ювелирном исполнении, на ней сейчас и сосредоточимся. Экспозиция подогревала интерес публики к бренду как таковому и напоминала о его сильных сторонах. Вот почти полный список экспонатов, который к окончанию мероприятия заметно поредел ввиду неплохого спроса на определенные каталожные позиции.

Octo Roma Monete

Часы Bvlgari Octo Roma Monete Фото: Bvlgari

Большой любовью коллекционеров пользуются уникальные экземпляры Octo с откидными крышками, выполненными из античных римских монет. Сочетание многовековой истории, до которой можно дотронуться, с высокотехнологичной микромеханикой и ультрасовременным дизайном будоражит фантазию и превращает часы сначала в любимую игрушку, а затем, как правило, в фамильную реликвию. В экспозиции присутствовали три 44-миллиметровых Octo Roma Monete с ультратонкими скелетонированными механизмами с минутными «парящими» турбийонами. Крышка титановой версии украшена профилем императора Константина II и его лозунгом «Pius et Felix» («Безгрешность и счастье»); а крышки версий из розового золота и платины — портретами императора Константа I.

Octo Finissimo Tourbillon Skeleton

Octo Finissimo Tourbillon Skeleton Фото: Bvlgari

Трудно поверить, но точно такой же ажурированный калибр BVL 268SK стоит и в похожем на фантастический прибор 40-миллиметровом платиновом Octo Finissimo Tourbillon Skeleton. Желающим предлагалось на выбор два варианта: строгий «костюмный» и в ювелирном исполнении с 96 бриллиантами багетной огранки общим весом около 3,75 карата. Однако все-таки главной драгоценностью в данном случае является именно механизм: это самый тонкий в мире турбийон с ручным заводом, толщина которого составляет невероятные 1,95 мм.

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic Фото: Bvlgari

Был представлен на выставке и претендент (и победитель) на женевский Гран-При, самый тонкий в мире автоматический хронограф с указателем времени второго часового пояса Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic. Толщина его механизма 3,3 мм, а толщина часов в сборе — всего 6,9 мм. Таких параметров конструкторам удалось добиться благодаря в том числе использованию периферийного ротора автоподзавода, вращающегося вокруг платины. Это пятый мировой рекорд тонкости, установленный Bvlgari с момента запуска коллекции Octo Finissimo в 2014 году.

Octo Roma Tourbillon Sapphire Skeleton

Octo Roma Tourbillon Sapphire Skeleton Фото: Bvlgari

Огромный интерес у публики вызвал экземпляр Octo Roma Tourbillon Sapphire Skeleton с декором из жадеита и лазурита. Его корпус и скелетонированный механизм декорированы бриллиантами и — внимание! — вставками из натуральных камней, изготовление которых требует от ремесленника железной руки и орлиного глаза. Выточить вручную столь хрупкие, геометрически сложные и разные по размеру детали, а потом установить их — титанический труд, оценить который могут только досконально разбирающиеся в прикладном искусстве знатоки.

Octo Roma Grande Sonnerie with Perpetual Calendar

Octo Roma Grande Sonnerie with Perpetual Calendar Фото: Bvlgari

Самыми сложными из всех выставленных часов стала модель Octo Roma Grande Sonnerie with Perpetual Calendar. В ней сосуществуют и органично дополняют друг друга сразу две «великие» функции: четырехгонговый репетир с большим и малым боем и вечный календарь. Серия в белом золоте с багетными бриллиантами на безеле, ушках и застежке (почти 8 карат!) выпущена тиражом всего восемь экземпляров, и не нужно быть ясновидящим, чтобы угадать порядковый номер экземпляра, выставлявшегося в Шанхае. Разумеется, восьмой.

Serpenti Seduttori

Изготовление часов Bvlgari Serpenti Seduttori Фото: Bvlgari

Мероприятие в Шанхае затевалось, чтобы представить журналистам и клиентам расширенную линейку часов Serpenti Seduttori — очередное возвращение к змеиной теме в коллекциях Bvlgari (первые модели, напоминающие змей, были выпущены в 1940-е). Ключевые элементы дизайна остаются прежними: каплевидный циферблат, браслет в виде змеиной чешуи, выполненный в запатентованной технике.

Александр Ветров