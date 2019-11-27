Антуан Пэн о планах на ближайшее будущее

За плечами нового главы часового подразделения Bvlgari Антуана Пэна — больше двух десятков лет работы в компаниях TAG Heuer, Zenith и Dior. В 2014 году он был назначен ответственным за развитие китайского и австралийского рынков Bvlgari, где работал не покладая рук, пока непосредственно перед премьерой Serpenti Seduttori ему не предложили пост главного по часам. Назначение было внезапным, и мы не упустили возможности встретиться с человеком, руководящим одним из, пожалуй, самых креативных часовых подразделений планеты.

— Добрый день, Антуан. Поздравляю с назначением! Вы счастливы?

— Счастлив, возбужден, взволнован — целая палитра чувств. Любое новое назначение сопряжено с эмоциями, даже если ты уже выполнял схожую работу долгое время. Сейчас мне надо налаживать доверительные отношения с новыми подчиненными и делать это по возможности максимально быстро.

— Насколько я понял, вы специалист в области продаж, а не часовщик…

— Нет-нет, у меня нет часового образования, так что не стоит задавать мне каверзных технических вопросов. Но у меня была возможность вникнуть в тонкости часового ремесла во время работы на Zenith, поскольку я ежедневно имел дело с продукцией в самых разных ее ипостасях — от отдельных деталей до часов в сборе.

— Успели ли вы внести какой-то вклад в линейку Serpenti Seddutori?

— Абсолютно никакого, поскольку принял дела буквально за две недели до ее презентации.

— Нет ли у вас планов дополнить кварцевый ассортимент Serpenti Seddutori механическими версиями — как это было когда-то с Serpenti Tubogas?

— Есть.

— Какой механизм можно было бы использовать? Насколько я понимаю, партнерство с конкурирующими брендами исключено как по корпоративным, так и по ценовым соображениям, поскольку маленькие калибры, во-первых, штучный товар, а во-вторых, очень дороги и не подходят для больших тиражей.

— Это вызов для нас. Как вы правильно заметили, необходимо решить две основные задачи: создать компактный механизм (автоматический притом, это важно), себестоимость которого вписывалась бы в ценовые рамки Serpenti Seddutori. Задача сложная, но выполнимая.

— Над коллекцией какого года вы сейчас работаете?

— Сейчас мы вносим завершающие штрихи в образы коллекционного ряда следующего года, и я хотел бы распланировать для себя будущее на три-четыре года вперед. Создание часов — непрерывный процесс, и надо постоянно учитывать, как будут сочетаться между собой разные линейки. Пока мы составляем план действий на ближайшие 18–24 месяца и исходя из этого понимаем, что будет нам необходимо в более отдаленной перспективе. В работе всегда находится несколько проектов разной сложности, одни продвигаются быстрее и легче, с другими же возникают сложности, причем иногда непредвиденные. В зависимости от того, есть ли в проекте подводные камни, он либо становится приоритетным, либо ставится в очередь, чтобы не спеша разобраться с проблемами. Такой подход позволяет нам быть гибкими и постоянно представлять новые разработки на всех основных часовых и ювелирных смотрах.