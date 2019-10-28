Трамп оговорился и назвал Владимира Зеленского «российским президентом»

Президент США Дональд Трамп, комментируя инициированный против него импичмент, оговорился — он назвал лидера Украины Владимира Зеленского «новым российским президентом». Речь американского президента была опубликована на сайте Белого дома. В частности, господин Трамп говорил о том, что опубликованный транскрипт разговора с украинским президентом подрывает замыслы конгрессмен Адама Шиффа об импичменте.

«Когда я опубликовал разговор, я подорвал действия Шиффа. И вдобавок ко всему, русский — как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал это заявление. Не было ничего. Никакого давления на него не было. Ничего не было»,— сказал господин Трамп.

Ранее AP сообщило о том, что 7 мая в Киеве господин Зеленский собрал на совещание небольшую группу советников. На нем обсуждалось то, как реагировать на настойчивое пожелание господина Трампа и его адвоката Руди Джулиани начать расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Напомним скандал разгорелся из-за телефонного разговора лидера США и Украины, который состоялся 25 июля. В отношении американского президента была инициирована процедура импичмента.

Насколько вероятна отставка Дональда Трампа — в материале “Ъ”.