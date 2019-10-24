СМИ узнали об обсуждении Зеленским давления Трампа до своей инаугурации

О давлении со стороны президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский был осведомлен почти за два месяца до получившего широкую известность телефонного разговора, передает AP. 7 мая в Киеве господин Зеленский собрал на совещание небольшую группу советников. На нем предполагалось обсуждать энергетические вопросы.

Вместо этого собравшиеся большую часть трехчасовой беседы говорили о том, как реагировать на настойчивое пожелание господина Трампа и его адвоката Руди Джулиани начать расследование (в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена; как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года.— “Ъ”). Об этом сообщает AP со ссылкой на людей, знакомых с повесткой встречи.

Возможно, источником беспокойства для Владимира Зеленского стал разговор с Дональдом Трампом, когда президент США позвонил поздравить господина Зеленского с победой 21 апреля.

Затем разгорелся скандал, связанный с телефонным разговором лидеров США и Украины, который состоялся 25 июля. В отношении американского президента была инициирована процедура импичмента. Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая.

Офис господина Зеленского в Киеве не ответил на просьбы AP о комментарии, Белый дом не стал комментировать, требовал ли господин Трамп расследования в ходе телефонного разговора 21 апреля.

На днях противники президента США получили новые аргументы в пользу импичмента. Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».