Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

Как стало известно “Ъ”, осужден последний участник аферы, в ходе расследования которой были выявлены многочисленные факты коррупции в центральном аппарате ФСБ России. Речь идет об экс-таможеннике, который вместе с чекистом, прикомандированным к администрации президента, обманывая бизнесменов, получал от них крупные суммы денег за непривлечение к уголовной ответственности. Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.

Уголовное дело бывшего сотрудника службы безопасности ФТС Владимира Коробкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассмотрел Замоскворецкий райсуд. Поскольку господин Коробков полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой (ГВП), разбирательство должно было пройти за пару заседаний. Однако суд первой инстанции, выявив нарушения в деле, вернул его материалы в ГВП. Прокуроры обжаловали это решение, в результате Мосгорсуд отправил дело в тот же суд. Господину Коробкову было назначено четыре года заключения, которые суд постановил считать условными. Вина экс-безопасника заключалась в том, что он по просьбе других участников аферы — полковника ФСБ Михаила Горбатова, откомандированного на Ильинку, где он занял пост начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, и предпринимателя Арно Ходжояна — организовал через своего приятеля в столичном УФСБ запрос в компанию потерпевшего, послуживший основанием для вымогательства у него денег.

В конце декабря 2016 года сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и ФТС изъяли в сети ломбардов 80 млн руб., $572 тыс., €251 тыс., а также 73 штуки элитных швейцарских часов и 16 дорогостоящих ювелирных изделий, под которые клиенты получили в ломбардах займы. На хозяина ломбардов, некоего Захарова, уже через месяц стали «наезжать» владельцы ценностей, и он попытался вернуть их через знакомого Арно Ходжояна, утверждавшего, что он располагает связями в правоохранительных органах. Тот сообщил о предложении полковнику Горбатову. Последний решил обмануть ростовщика, сообщив, что за 6 млн руб. решит вопрос о возращении изъятого с помощью друзей-чекистов. Однако полученные деньги Михаил Горбатов и Арно Ходжоян оставили себе.

Запрос же послужил основанием для нового вымогательства: в апреле 2017 года полковник Горбатов передал через посредников потерпевшему Захарову, что теперь чекисты требуют 10 млн руб. за прекращение проверки, а за $110 тыс. обеспечат «общее покровительство» ломбардам. У предпринимателя живых денег не оказалось, поэтому он передал вымогателям в спа-центре часы, оцениваемые в $205 тыс. (12,5 млн руб. по курсу ЦБ), которые обещал впоследствии выкупить обратно. Однако вместо этого он отправился в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Его сотрудники изготовили муляжи, имитирующие рубли и доллары, при получении которых был задержан сначала Арно Ходжоян, а затем и организатор аферы полковник Горбатов.

Последний, признав свою вину, рассказал, что по такой же схеме с помощью Арно Ходжояна пытался получить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, через полковника Горбатова банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Чекист через своего знакомого, бывшего оперативника МВД, узнал, что по данному делу Александр Мазанов проходит лишь свидетелем, но рассказал ему через посредника Ходжояна другую информацию: якобы полицейское следствие готово отстать от него почти за $1 млн.

Банкир передал Арно Ходжояну $450 тыс., которые последний на автомобиле Rolls-Royce отвез высокопоставленному чекисту. Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, «поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете» в здании администрации президента РФ, «тем самым распорядившись ими». В утвержденном Генпрокуратурой обвинительном заключении по делу о махинациях в КБ «Транспортный» (остался должен клиентам 40 млрд руб.) Александра Мазанова не оказалось, но полковник потребовал от него оставшуюся часть денег, обещая, что в противном случае он все-таки окажется под следствием. Полностью реализовать аферу чекисту не удалось по независящим от него обстоятельствам: 29 мая 2018 года сотрудники УСБ задержали Михаила Горбатова.

Оказавшись под стражей, чекист заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с ГВП, в рамках которого не только признал свою вину в двух аферах, но и рассказал, что Александр Мазанов передал через него $850 тыс. начальнику 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кириллу Черкалину, который «в силу занимаемой должности может оказать общее покровительство деятельности банка». Благодаря его показаниям в апреле этого года полковник Черкалин был задержан, а потом и арестован 235-м гарнизонным военным судом. Следует отметить, что Кирилл Черкалин также признал свою вину, утверждая, что значительную часть денег получил не он, а его бывший куратор — заместитель начальника управления «К» Дмитрий Фролов. Несмотря на это, изменять меру пресечения в виде содержания в СИЗО на домашний арест полковнику Черкалину не стали. В качестве одного из оснований, по данным “Ъ”, была названа попытка побега. Во время следственных действий, проведенных вскоре после его задержания, чекист пытался скрыться от следователей и коллег на личном автомобиле Mercedes, в котором, как потом выяснилось, хранилось $200 тыс. Сейчас эти деньги входят в общий перечень активов Кирилла Черкалина, оцениваемых в 6,3 млрд руб., которые Генпрокуратура через Головинский райсуд пытается обратить в доход государства. Впрочем, слушания по существу никак не начнутся, поскольку ответчики, среди которых помимо Кирилла Черкалина его родственники и знакомые, заявляют различные ходатайства.

За мошенничество Михаилу Горбатову назначили четыре года и шесть месяцев общего режима. Существенную скидку, по данным “Ъ”, он получил не только благодаря сотрудничеству со следствием, но и за то, что более двадцати лет безупречно прослужил в ФСБ России, принимая активное участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, в том числе по освобождению заложников. Арно Ходжояна в Хамовническом райсуде осудили на четыре года условно.

Николай Сергеев