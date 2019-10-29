Связь-банк импортозаместил рейтинги

Связь-банк в преддверии присоединения к Промсвязьбанку, обслуживающему российскую оборонку, отказался от услуг рейтингового агентства Fitch. Банк объясняет решение оптимизацией расходов. Эксперты полагают, что он предпочел иметь рейтинги лишь отечественных агентств.

Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник, 28 октября, отозвало все рейтинги Связь-банка «по причинам делового характера». Часто за такой формулировкой скрывается отказ банка предоставлять агентству необходимую информацию. Однако перед отзывом рейтингов Fitch оценило Связь-банк, подтвердив его долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне ВВ- и B соответственно с позитивным прогнозом. А рейтинг устойчивости банка даже повысило с b- до b.

Последняя оценка Связь-банка агентством Fitch была выставлена после пересмотра в связи с планами по передаче его Промсвязьбанку (ПСБ). Последний, по мнению аналитиков, будет способен в случае необходимости оказать Связь-банку поддержку. ПСБ обслуживает российский ОПК и обладает стратегической значимостью для государства. При этом правительство наделило его правом засекречивать стандартную информацию, которую раскрывают банки неограниченному кругу лиц, а ЦБ скрывает его формы финансовой отчетности.

Связь-банк утверждает, что отзыв рейтинга обусловлен его собственным решением прекратить отношения с Fitch в целях оптимизации расходов. «В настоящее время Связь-банк работает с российскими рейтинговыми агентствами АКРА и "Эксперт РА",— заявили в пресс-службе банка.— Для коммерческой деятельности банку достаточно сотрудничества с двумя агентствами. Затраты на третье признаны нецелесообразными».

Эксперты, впрочем, связывают решение Связь-банка с предстоящим присоединением его к Промсвязьбанку, который обслуживает военно-промышленный комплекс (ВПК). Через банк финансируются не только предприятия ВПК, но и перспективные научные разработки, имеющие военное прикладное назначение, отмечает гендиректор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов. «Этот банк с минимальной вероятностью будет раскрывать данные своей отчетности иностранным компаниям и агентствам,— уточняет эксперт.— Связь-банк как дочерняя структура Промсвязьбанка, очевидно, также не допустит раскрытия финансовой информации агентствам с иностранным участием или влиянием». Замминистра финансов Алексей Моисеев 16 октября сообщил, что передача Связь-банка в собственность ПСБ может быть завершена до конца года. Связь-банк скрывает совет директоров и правление, которые состоят из команды Промсвязьбанка и текущего собственника, которым примерно месяц назад временно стало Росимущество (см. “Ъ” от 17 октября).

Виталий Солдатских