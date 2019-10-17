Связь-банк временно сменил владельца

Росимущество получило Связь-банк, ранее принадлежавший ВЭБу. Вскоре Промсвязьбанк (ПСБ) должен выпустить дополнительные акции, которыми расплатится за Связь-банк. Затем будет запущен процесс присоединения, после которого последний перестанет существовать.

О том, что основным владельцем Связь-банка стало Росимущество, сообщил источник “Ъ”, близкий к банку. В конце сентября ВЭБ, владевший 99,98% акций Связь-банка, исчез из списка его аффилированных лиц (хотя на сайте ЦБ все еще числится владельцем). «ВЭБ.РФ больше не является акционером Связь-банка»,— подтвердили “Ъ” в госкорпорации. На прошлой неделе на сайте Связь-банка исчезла страница со списком лиц, под контролем которых находится банк. Соответствующий раздел был также убран из раздела сайта «Раскрытие информации».

По словам собеседника “Ъ”, сейчас между ПСБ и Росимуществом идут переговоры, по итогам которых банк определит количество акций для обмена на акции Связь-банка. Замминистра финансов Алексей Моисеев 16 октября сообщил, что «через какое-то время» после сделки Связь-банк будет присоединен к ПСБ, то есть прекратит существование в качестве юрлица. Сохранится ли бренд, чиновник не знает. Источник “Ъ” уточнил, что решение относительно бренда Связь-банка еще не принято. Росимущество и ЦБ не ответили на запросы “Ъ”. Связь-банк отказался отвечать на вопрос, кто им теперь владеет. В ПСБ выразили надежду, что в установленные законом сроки, то есть до конца года, сделка будет завершена.

Виталий Солдатских