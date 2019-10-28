Мосгорсуд признал законным заочный арест братьев Ананьевых

Мосгорсуд не стал отменять заочный арест бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, находящихся в международном розыске, сообщила пресс-служба суда. Братьев Ананьевых обвиняют в растрате 66 млрд руб. и $575 млн (около 37,7 млрд руб.).

«Постановления Басманного суда Москвы, по которым в отношении Ананьевых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставлены без изменений, апелляционные жалобы адвокатов, просивших отменить указанные решения суда первой инстанции,— без удовлетворения»,— сказали в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Заседание об избрании меры пресечения экс-владельцам Промсвязьбанка состоялось 10 сентября. Защита братьев утверждала, что, не вызвав их надлежащим образом на следственные действия, в СКР всего за неделю организовали их уголовное преследование и розыск.

Где сейчас находятся банкиры — неизвестно. По информации следствия, Алексей Ананьев живет в Лондоне.

По данным “Ъ”, уголовное дело может быть связано с расследованием выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"». Рассматриваются несколько эпизодов, в частности хищение кредитных досье и купля-продажа ценных бумаг за один день до ввода временной администрации в Промсвязьбанк.

О том, как братьев Ананьевых заочно арестовали за растрату, читайте в публикации “Ъ” «Розыск в Шамбалу не ведет».