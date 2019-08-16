Украинскую коррупцию ждет сеанс разоблачения

Украину ждут «громкие разоблачения» чиновников-коррупционеров и ликвидация схем, позволявших «воровать из бюджета миллионы долларов». Об этом, комментируя задержание заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака, заявил источник “Ъ”, близкий к офису президента Владимира Зеленского. Задержанного чиновника подозревают в вымогательстве взяток в особо крупных размерах. Генпрокурор Юрий Луценко встал на сторону следствия, поддержав действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом и сам он уже оказался в центре внимания НАБУ.

Сотрудники НАБУ и антикоррупционного отдела Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли подробности дела Юрия Грымчака и его знакомого Игоря Овдиенко, которых задержали в среду при получении взятки в размере $480 тыс. По словам следователей, эти деньги были лишь частью взятки, которую господа Грымчак и Овдиенко требовали с одного из украинских бизнесменов в обмен на помощь в выделении в историческом центре Киева участка под строительство. Согласно данным расследования, общая сумма взятки должна была составить $1,1 млн. Есть в деле и еще один фигурант — помощник Юрия Грымчака Алексей Гетман. Следователи считают, что через него замминистра ранее получил от еще одного предпринимателя взятку в размере $50 тыс. Из объяснений прокуратуры ясно, что незаконная деятельность, в которой подозревают Юрия Грымчака, не имеет отношения к его основной работе в МинВОТ.

За подозреваемыми следили около месяца, за это время они успели получить первый «транш» и даже поменять на гривны часть денег. Сданные ими доллары были изъяты из обменных пунктов и теперь фигурируют в деле в качестве вещественных доказательств.

Одним из тех, кто прокомментировал дело, оказался генпрокурор Юрий Луценко, чьим помощником некоторое время был Юрий Грымчак.

Глава Генпрокуратуры дал понять: итоги «негласных следственных разыскных действий» свидетельствуют о вине подозреваемых. «Стыдно за него»,— написал в Facebook господин Луценко, имея в виду Юрия Грымчака.

Между тем вчера агентство «Украинские новости» сообщило: НАБУ займется и самим господином Луценко. По информации агентства, Соломенский районный суд Киева обязал антикоррупционное бюро завести уголовное дело в отношении генпрокурора по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». Подробности о том, что конкретно вменяется в вину Юрию Луценко, пока не приводятся. При этом на прошлой неделе в интервью «Радио НВ» господин Луценко заявил: «В НАБУ периодически ведется 5–15 дел против меня. И даже сейчас есть. Я хожу на допросы, даю показания. Это нормально для правового государства». Глава Генпрокуратуры заверил: «За мной нет никакого состава преступления, когда я умышленно, из корыстных побуждений, злоупотреблял бы положением ради себя или близких». Но добавил, что «от тюрьмы и от сумы» зарекаться не стоит.

Избранный депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа» ведущий телеканала «1+1» Александр Дубинский тем временем выложил на своем YouTube-канале видеоролик, в котором особо подчеркнул близость задержанного Юрия Грымчака и к Юрию Луценко, и к экс-президенту Петру Порошенко. Тем самым он, вероятно, намекал на желание генпрокурора выслужиться перед новой властью, «сдав» своего партнера, а также на возможную осведомленность бывшего главы государства о коррупционных схемах, которые использовались в сформированном при господине Порошенко Кабинете министров.

Со своей стороны, источник “Ъ”, близкий к офису президента Владимира Зеленского, заверил: задержание господина Грымчака — это не месть новой команды своим конкурентам из окружения Петра Порошенко.

По его словам, правоохранительные органы руководствуются в своей работе исключительно законами, а не соображениями политической целесообразности. «Новой команде (Владимира Зеленского.— “Ъ”) удалось помирить силовые структуры, которые еще недавно конкурировали между собой, устраивали войны компроматов и всячески друг другу мешали. В такой обстановке — когда силовики больше заняты борьбой с другими силовиками, а не раскрытием преступлений — коррупция на всех уровнях буйно расцвела. Теперь же все приходит в норму, и следователи занимаются своим основным делом»,— рассказал собеседник “Ъ”.

При этом он не исключил, что господин Грымчак не единственный из высокопоставленных чиновников МинВОТ, использовавших служебное положение для незаконного обогащения. По информации источника “Ъ”, сейчас сотрудники НАБУ, Генпрокуратуры и СБУ заняты выяснением возможной причастности к коррупционным схемам коллег Юрия Грымчака по министерству. Резюмируя, собеседник “Ъ” отметил: впереди Украину «ждут новые громкие разоблачения и ликвидация коррупционных схем, при помощи которых из бюджета ежегодно воровались миллионы долларов».

Матвей Шиманов, Киев