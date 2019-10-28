От Москвы до Петербурга рассчитали сумму

«Автодор» раскрыл финальную стоимость проезда по платной дороге М11 Москва — Санкт-Петербург. Водителям легковых авто придется заплатить от 1,3 тыс. руб. до 2 тыс. Финальная стоимость будет зависеть от дня недели и наличия у водителя транспондера, пишет газета «Известия». В «Автодоре» обещают, что время в пути по трассе М11 длинной в 600 км займет около пяти-пяти с половиной часов. Для сравнения: на поезде из Москвы в Петербург можно добраться в среднем за восемь часов, а на скоростном «Сапсане» — за четыре.

Если включить в цену поездки по М11 расходы на бензин и обслуживание автомобиля, платная дорога в любом случае получится далеко не самым выгодным решением, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Себестоимость километра пробега легкового автомобиля эконом-класса, например, Solaris, Rio, Lada Vesta, составляет 10 руб. Некорректно считать себестоимость проезда по дороге исходя из цены на бензин. Надо учитывать и ТЭО, и ОСАГО, и износ резины, и поломки, и штрафы. Реальная себестоимость пробега 700 км на легковом автомобиле составляет 7 тыс. руб. К этому нужно прибавить еще 2 тыс. — цена за сам проезд. В результате реальная стоимость поездки из Москвы в Питер на автомобиле эконом-класса будет составлять порядка 9 тыс. руб. Платная дорога М11 конкурирует именно с билетами на “Сапсан”. Получится, что на скоростном поезде вы доедите примерно за 3-4 тыс. руб., а на автомобиле — за 9 тыс. руб. Это экономически невыгодно, если человек едет один».

Есть ли какие-то плюсы от новой дороги? Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что М11 будет выгодна в первую очередь тем, кто регулярно ездит по этому маршруту: «Во-первых, надо иметь в виду, что в любом случае у человека есть альтернатива. Если он не хочет платить эти самые 2 тыс. руб., он может поехать по бесплатной трассе М10 “Россия”. К сожалению, в силу того, что она проходит через многочисленные населенные пункты, а средняя скорость по трассе должна быть не более 45 км/ч, на дорогу придется тратить большее количество времени. Ехать по ней мучительно. В наше время единицы измерения — уже даже не деньги, а время. Если вы хотите быстро и с комфортном проехать на автомобиле, нужно выбирать трассу М11. Ехать по ней приятно, быстро, разрешенная скорость на всем протяжении — 130 км/ч, так что добраться можно за пять часов, даже не нарушая ПДД. Если вам нужно ездить регулярно, покупайте транспондер или берите его в аренду. Это даете серьезные скидки».

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Сейчас работает лишь часть участков трассы М11. Целиком ее планировали открыть еще к Чемпионату мира по футболу прошлого года, но не успели. Сроки не раз откладывались из-за различных сложностей, которые возникали на пути стройки, например, неожиданно обнаруженных археологических памятников. В итоге в Минтрансе обещали, что полностью М11 запустят во второй половине ноября.

Глеб Силко