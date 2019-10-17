Кольца-края не видно

Минфин, как выяснил “Ъ”, не поддержал просьбу Минтранса и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. для строительства путепроводов, эстакад и развязок в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Речь, в частности, идет о прокладке отрезка ЦКАД между трассами М10 и М11, строительстве обхода деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, переносе газопроводов и нефтепроводов. Без ликвидации «узких мест» трасса встанет в пробках после запуска, об этом говорят как в самом «Автодоре», так и опрошенные “Ъ” эксперты. Минфин же ссылается на поручение президента Владимира Путина не расширять смету проекта.

О том, что дополнительных средств на ликвидацию «узких мест» в проекте ЦКАД не предусмотрено в текущем бюджете, рассказали “Ъ” несколько источников, знакомых с ситуацией, а также подтвердил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. «Расходы на эти цели в бюджете действительно не предусмотрены. "Узкие места" остаются в перечне объектов, которые требуют поиска денег»,— пояснил он “Ъ”.

З20-километровая ЦКАД строится с 2014 года. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, которая будет дублировать «малую бетонку». Эта часть ЦКАД будет платной. Западная (5-я) бесплатная секция — это частично реконструируемая «бетонка». Сроки завершения строительства ЦКАД переносились несколько раз, последний дедлайн — 2020 год. Текущая стоимость проекта автомагистрали — 313 млрд руб. Весной 2019 года, после смены руководства госкомпании (на смену Сергею Кельбаху пришел Вячеслав Петушенко), было найдено 12 так называемых узких мест, в «Автодоре» заявили, что проект надо дорабатывать.

Речь идет об участках, без которых не получится полноценного кольца с безостановочным движением.

Например, около 20 млрд руб. будет стоить отрезок ЦКАД между трассами М10 и М11. Еще 7,5 млрд руб. нужно на строительство обхода деревни Малые Вяземы на пересечении ЦКАД и Можайского шоссе, 5 млрд руб. нужно на перенос газопроводов и нефтепроводов на юге ЦКАД, 1,8 млрд руб. — на строительство развязки ЦКАД с Волоколамским шоссе. В общей сложности нужно 44 млрд руб.

«Автодор» запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы. В пресс-службе «Минтранса» “Ъ” заявили, что решений о выделении данных средств пока не принято. Представитель Минфина заявил “Ъ”, что в октябре 2018 года президент поручил принять меры «по недопущению увеличения стоимости ЦКАД», есть соответствующее поручение. Выделения средств, запрошенных Минтрансом, на данный момент не предполагается, пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Другой источник говорит, что решение об этом принималось на трехсторонней бюджетной комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Антоном Силуановым.

Отметим, что в том же октябре 2018 года Владимир Путин поручил в том числе Генпрокуратуре и Счетной палате (СП) проверить «соблюдение интересов РФ при заключении и выполнении контрактов и обоснованность увеличения стоимости ЦКАД». Позже в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха было заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, включая неправомерную выдачу аванса одному из подрядчиков строительства дороги. Счетная палата, в свою очередь, в апреле 2019 года обнародовала результаты проверки, показавшие «низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков». Это, предполагают в СП, приведет к тому, что западный, северный и южный участки ЦКАД достроят не раньше четвертого квартала 2020 года, а восточный — не раньше второго квартала 2021 года. В отчете СП речь шла о завершении прокладки ранее запроектированных участков без учета 12 «узких мест», на ликвидации которых настаивает «Автодор».

В «Автодоре» не оставляют надежды найти деньги.

«При рассмотрении бюджета 2020–2022 годов в правительстве эти расходы обозначены и, грубо говоря, находятся в листе ожидания,— пояснил “Ъ” Вячеслав Петушенко.— Кроме того, мы хотим проанализировать свои внутренние ресурсы, чтобы за счет оптимизации проектов найти дополнительные средства. Какие-то объекты, возможно, перекинем на более дальние сроки». Господин Петушенко отметил, что госкомпания нашла 450 млн руб. на проектирование восьми новых участков, документация готовится. «Задача найти деньги в любом случае стоит,— говорит глава "Автодора".— Во-первых, есть поручение президента от октября 2018 года по ликвидации "узких мест". Предлагаемых нами решений в проектно-сметной документации не было, поэтому говорить о том, что мы увеличиваем смету проекта, нельзя. Во-вторых, если мы не ликвидируем эти места, то эффективность от ЦКАД будет низкой — будем стоять в пробках на пятом участке. Волоколамское, Ильинское шоссе нормально не переедем. Участка между М10 и М11 вообще не будет. На пересечении ЦКАД с Можайским шоссе в районе поселка Малые Вяземы останется три светофора и левый поворот».

Больше всего проблем возникнет на бесплатном участке, где сохраняется много одноуровневых пересечений, подтверждает член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков. «В районе Голицыно остается одноуровневый железнодорожный переезд, уже сегодня работающий в режиме жесткой перегрузки,— говорит он.— Если туда поедет поток с ЦКАД, будет коллапс. Можно посоветовать Минфину не жадничать и сумму выделить. Тем более что в общем масштабе проекта она не такая большая». За счет относительно небольших вложений ЦКАД будет выполнять свою функцию гораздо эффективнее, разгрузив МКАД и ряд магистралей, говорит господин Мухортиков. «Экономия, наоборот, приведет к серьезным транспортным последствиям,— отмечает он.— При этом, конечно, большие вопросы возникают к "Автодору" и Минтрансу: почему ЦКАД изначально так странно проектировали?» «Почему, сказать сложно, надо возвращаться в 2009 год, когда ЦКАД проектировался,— говорит Вячеслав Петушенко.— Наверное, тогда подобные решения были обоснованны. Денег было немного, были другие приоритетные проекты. Видимо, думали, что как-нибудь ЦКАД поедет в таком виде, как-нибудь удастся перенаправить трафик».

Иван Буранов, Екатеринбург