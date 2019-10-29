Индонезийский никель помог норильскому

Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны. Одним из основных бенефициаров роста цены и дефицита никеля может стать «Норникель», для которого продажа этого металла формирует 30% выручки. Акции компании на Московской бирже уже обновили исторический максимум. Впрочем, по мнению аналитиков, действия индонезийского правительства в основном уже были заложены в цену никеля.

Председатель совета директоров Индонезии по координации инвестиций Бахлиль Лахадалия объявил о незамедлительном запрете на экспорт никелевой руды. Это стало неожиданностью, так как до сих пор власти страны планировали ввести запрет с 1 января 2020 года. Но теперь, по словам господина Лахадалия, руда, планируемая на экспорт, будет переработана местными предприятиями, которые купят сырье по «международной цене» с вычетом налогов и расходов на перевалку. Компаниям, имеющим действующие контракты на экспорт руды, придется найти способы избежать потенциальных штрафов, заявил он, сообщает агентство Bloomberg. На этих новостях цена никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов подскочила на 1,2%, до $16,975 тыс. за тонну.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером никелевых руд. Правительство, вводя запреты, пытается стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны. Это укладывается в план Индонезии стать ведущим азиатским производителем электромобилей, на которых широко применяются литий-ионные аккумуляторы (никель используется как материал для катодов).

По оценкам «ВТБ Капитала», 30% выручки «Норникеля» формируют продажи никеля.

Российская компания, считают аналитики инвестбанка, получит выгоду от сложившейся ситуации.

Обыкновенные акции «Норникеля» 28 октября обновили исторический максимум на Московской бирже, подорожав на пике 6,3% до 18,3 тыс. руб. за бумагу, но впоследствии скорректировались.

Глава департамента маркетинга «Норникеля» Антон Берлин в сентябре говорил Bloomberg, что запрет на экспорт руды из Индонезии не вызовет значительных сбоев на рынке никеля, так как будет компенсирован за счет запасов и замедления роста спроса. По оценке компании, приведенной в отчете за первое полугодие, в этом году дефицит никеля составит 67 тыс. тонн вместо предполагавшихся ранее 50 тыс. тонн.

В случае введения Индонезией запрета на экспорт руды в 2022 году или ранее около 10% предложения никеля (220 тыс. тонн) может уйти с рынка, что существенно изменит его баланс.

Спрос на металл в этом году, согласно ожиданиям «Норникеля», увеличится на 4% с учетом роста потребления в производстве нержавеющей стали.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, запрет на экспорт руды из Индонезии уже почти полностью транслирован в цену никеля, и изменение сроков вступления запрета в силу ситуацию существенно не меняет. «Заместить руду из Индонезии будет сложно. Поставки с Филиппин имеют много ограничений как по качеству, так и по объемам. В Китае производство нержавеющей стали растет более чем на 9% в этом году, и стране придется закупать больше ферроникеля и других никелесодержащих продуктов. Цена никеля в районе $17 тыс. является справедливой, и мы не исключаем ее роста на 10–15% в обозримом будущем»,— полагает эксперт.

Евгений Зайнуллин