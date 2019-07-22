Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении. Она упала с 14,698 до 2,048 млн руб., следует из финансовой отчетности компании.

Общая выручка ГСС составила 4,194 млн руб., что практически в четыре раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (16,007 млн руб.) При этом чистый убыток компании вырос с 807,4 тыс. до 1,068 млн руб.

Напомним, 5 мая SSJ 100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100. Напрямую не говорится об ошибке пилота, но отмечается, что он оценивал ситуацию как штатную. По данным источника “Ъ”, к катастрофе могла привести именно ошибка пилотов.

После трагедии Росавиация подверглась критике из-за того, что не запретила полеты SSJ 100. Ведомство объяснило свою позицию тем, что для этого нужны поправки в законодательство.

Подробнее о выводах комитета читайте в материале “Ъ” «Причины "козления"».