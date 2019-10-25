МИД России допустил скорое возобновление полетов в Египет

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в ближайшее время, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов по итогам форума Россия—Африка. Полеты между двумя странами были приостановлены в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами теракта стали 224 человека.

23 октября президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель-Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения. «Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо»,— сказал замглавы российского МИДа журналистам (цитата по «РИА Новости»). На вопрос о том, планируются ли новые комиссии по проверке безопасности египетских аэропортов, он ответил: «Люди работают».

О том, что чартерное авиасообщение с Египтом может возобновиться в октябре, ранее говорил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. 22 октября полеты в египетский Шарм-эш-Шейх разрешили британским авиакомпаниям. В Минтрансе Великобритании это решение объяснили тем, что британские эксперты усовершенствовали процедуры безопасности в аэропортах.

О том, будет ли это направление безопасным, читайте в материале “Ъ FM” «Египет откроет небо для чартеров».