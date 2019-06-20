Статьям о незаконном обороте наркотиков не дали шанса

Никакой либерализации — Владимир Путин отказался смягчать «наркотические» статьи Уголовного кодекса. Президента спросили об этом во время «Прямой линии». Вопрос возник на фоне резонансного дела журналиста Ивана Голунова, который обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но после отпустили из-за отсутствия доказательств. По итогам президент даже уволил двух генералов МВД.

Тем не менее, переписывать законодательство не нужно, считает Владимир Путин.

После дела Ивана Голунова о смягчении 228-й статьи, которая предусматривает наказание, в том числе за хранение наркотиков, высказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин. А в Госдуме, в свою очередь, разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Однако президент предложил другой путь — ужесточить контроль над полицией. Однако это не новая идея, а действующая практика, отмечает руководитель юридической службы фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров, который ранее работал в системе правоохранительных органов. Но, по его словам, добиться наказания для полицейских очень сложно: «Я не вижу здесь новости: это же давно все реализовано. В системе МВД есть Управление собственной безопасности, которое должно работать. Вот как оно работает — это уже другой вопрос. В системе ФСБ есть Управление "М", которое занимается контрразведывательным обеспечением правоохранительной системы страны. А что еще создавать-то? У ведомств и так есть колоссальные штаты, огромные деньги. Только результата нет. Что касается дел, возбужденных по фактам злоупотребления правоохранителями своими полномочиями, то их очень мало. Для того чтобы это доказать, нужно либо чтобы все состряпано было настолько грубо, что было видно невооруженным глазом, как в случае с Иваном Голуновом, либо все это должно происходить уже под контролем спецслужб или Управления собственной безопасности МВД. Чтобы эта система полноценно заработала, не хватает, как ни банально, политической воли».

Дело Ивана Голунова стало причиной протестных акций. Несколько дней люди выходили на одиночные пикеты у здания управления МВД на Петровке, 38. А 12 июня в районе 2 тыс. человек, по оценкам СМИ, приняли участие в несогласованном марше в Москве. Одним из требований акции стала либерализация «наркотических» статей Уголовного кодекса.

Реакция президента на эти призывы демонстрирует, что власть готова идти на уступки только в исключительных случаях, считает политолог Федор Крашенинников, а необходимость реформировать систему там не признают: «Диалог с государством возможен по поводу частных случаев, а вот в целом, в общем, явно никто никаких диалогов вести не собирается. Власть не готова признавать, что виновата в чем-то глобальном, зато готова все сводить к частностям. То есть все, как обычно: какие-то перегибы на местах, злоупотребления со стороны некоторых лиц, а в целом все очень хорошо. То есть общество послало запрос власти, и она его вроде приняла, но до следующего громкого скандала. Затем это все может вызвать новый взрыв, потому что люди поймут, что ничего не изменилось».

За последние 10 лет число россиян, осужденных за хранение или распространение наркотиков, увеличилось более чем в два раза. Эти данные следуют из статистики Федеральной службы исполнения наказаний.