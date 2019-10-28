Делегация Польши второй раз за год осмотрела фрагменты самолета Качиньского

Делегация из Польши вместе с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) приступила к очередному осмотру частей самолета польского президента Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Это уже второй визит польских специалистов за год, в прошлый раз они осматривали фрагменты лайнера в июне.

В состав делегации из Польши вошли семь человек, в том числе представители Национальной прокуратуры. Осмотр проводится с применением фото- и видеосъемки, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она напомнила, что российское следствие считает причиной авиакатастрофы ошибочные действия экипажа.

Президентский авиалайнер Ту-154М ВС Польши разбился 10 апреля 2010 года. Он выполнял рейс PLF101 Варшава—Смоленск. При заходе на посадку в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями и упал. Погибли все находившиеся на борту 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

О визите сотрудников прокуратуры Польши в Смоленск в 2018 году — в публикации “Ъ” «Польские прокуроры повторят работу над обломками».