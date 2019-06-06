Делегация Польши снова осмотрела фрагменты самолета Качиньского

Польскую делегацию в составе семи человек допустили к осмотру фрагментов самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Повторный осмотр был инициирован польской стороной и проводился совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР), говорится в пресс-релизе СКР.

Эксперты осмотрели агрегаты, подузлы и конструктивные элементы потерпевшего крушение Ту-154М. Помимо этого по просьбе делегации Польши были проведены дополнительные допросы очевидцев крушения.

«У российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости»,— добавили в СКР.

Президентский авиалайнер Ту-154М ВС Польши разбился 10 апреля 2010 года. Он выполнял рейс PLF101 Варшава—Смоленск. При заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями и упал. Погибли все находившиеся на борту 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В их числе были известные польские политики и почти все высшее военное командование Польши.

О визите сотрудников прокуратуры Польши в Смоленск в 2018 году — в публикации “Ъ” «Польские прокуроры повторят работу над обломками».