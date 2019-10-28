Louis Vuitton проявила интерес к Tiffany

LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton объявила в понедельник о начавшихся переговорах с Tiffany & Co о возможном поглощении американского ювелирного бренда. Стороны не раскрывают деталей, однако, по данным СМИ, начальное предложение со стороны LVMH составило $14,5 млрд.

На минувших выходных в СМИ появилась информация, что французский люксовый производитель LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton (LVMH) заинтересован в покупке американского ювелирного бренда Tiffany & Co. Сегодня LVMH подтвердила это: «В свете недавних слухов на рынке, LVMH Group подтверждает, что она провела предварительные переговоры о возможной сделке с Tiffany. Уверенности в том, что эти переговоры закончатся каким-либо соглашением, нет»,— отмечается в пресс-релизе компании.

Никаких деталей переговоров компания не раскрывает. Тем не менее, по данным источников The Wall Street Journal, Tiffany получила письмо от французской компании еще пару недель назад.

LMVH предложила $120 наличными за каждую акцию Tiffany, что примерно на 30% превышало цену ее акций на бирже на момент отправки письма.

Таким образом, Tiffany была оценена в $14,5 млрд. Если американский ювелирный производитель согласится на эти условия, это будет крупнейшая покупка в истории французской компании.

До этого самой крупной сделкой для LVMH было приобретение Christian Dior в 2017 году за $7 млрд.

Тем не менее, как утверждают источники Financial Times, руководство Tiffany отвергнет предложение LVMH и попытается добиться более выгодных для себя условий.

«LVMH — лучшая люксовая компания в мире, добившаяся огромного успеха с Bulgari,— заявил Джон Эрмитедж, глава инвестиционного подразделения лондонского хедж-фонда Egerton, который является шестым по величине акционером Tiffany.— Как акционеры Tiffany, мы хотели бы, чтобы стоимость великого бренда и компании оказались максимально высокими».

Кирилл Сарханянц