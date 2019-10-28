Louis Vuitton проявила интерес к Tiffany

LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton объявила в понедельник о начавшихся переговорах с Tiffany & Co о возможном поглощении американского ювелирного бренда. Стороны не раскрывают деталей, однако, по данным СМИ, начальное предложение со стороны LVMH составило $14,5 млрд.
На минувших выходных в СМИ появилась информация, что французский люксовый производитель LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton (LVMH) заинтересован в покупке американского ювелирного бренда Tiffany & Co. Сегодня LVMH подтвердила это: «В свете недавних слухов на рынке, LVMH Group подтверждает, что она провела предварительные переговоры о возможной сделке с Tiffany. Уверенности в том, что эти переговоры закончатся каким-либо соглашением, нет»,— отмечается в пресс-релизе компании.
Никаких деталей переговоров компания не раскрывает. Тем не менее, по данным источников The Wall Street Journal, Tiffany получила письмо от французской компании еще пару недель назад.
Таким образом, Tiffany была оценена в $14,5 млрд. Если американский ювелирный производитель согласится на эти условия, это будет крупнейшая покупка в истории французской компании.
Тем не менее, как утверждают источники Financial Times, руководство Tiffany отвергнет предложение LVMH и попытается добиться более выгодных для себя условий.
«LVMH — лучшая люксовая компания в мире, добившаяся огромного успеха с Bulgari,— заявил Джон Эрмитедж, глава инвестиционного подразделения лондонского хедж-фонда Egerton, который является шестым по величине акционером Tiffany.— Как акционеры Tiffany, мы хотели бы, чтобы стоимость великого бренда и компании оказались максимально высокими».
Несмотря на геополитическую нестабильность и скачки в экономике, глобальный рынок роскоши продолжает расти. К 2025 году его обороты составят €1,3 трлн. Позитивной динамикой люксовые компании обязаны прежде всего новому поколению покупателей. Однако за прибыль приходится расплачиваться своими принципами и идеалами.
просмотров: 547351
просмотров: 457592
просмотров: 116413
просмотров: 67905
просмотров: 62283